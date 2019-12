Flipkart Year End Sale: स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट, 21 से 23 दिसंबर तक चलेगी सेल

साल के आखिर में आपके पास सस्ते स्मार्टफोन खरीदने का अच्छा मौका है. फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर स्मार्टफोन्स की Year End Sale 21 से 23 दिसंबर तक चलेगी. इस सेल में आपको स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे. इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. यह सेल 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी. सेल में Samsung, Oppo, Honor, Nokia, Asus के स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं.

फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर उपलब्‍ध जानकारी के मुताबिक, सेल में इन स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट मिलेगा:

Samsung Galaxy S9

ऑरिजनल कीमत: 62,500 रुपये

सेल में कीमत: 27,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज , 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 3,000 mAH बैटरी

Samsung A30S

ऑरिजनल कीमत: 18,900 रुपये

सेल में कीमत: 15,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 4,000 mAH बैटरी, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा

Samsung Galaxy S9 Plus

ऑरिजनल कीमत: 70,000 रुपये

सेल में कीमत: 29,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 3,500 mAH बैटरी

Samsung A50

ऑरिजनल कीमत: 21,000 रुपये

सेल में कीमत: 14,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 4,000 mAH बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा

Oppo F11 Pro

ऑरिजनल कीमत: 29,990 रुपये

सेल में कीमत: 16,990 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 6.5 इंच का एचडी प्लस स्क्रीन

Oppo A7

ऑरिजनल कीमत: 18,990 रुपये

सेल में कीमत: 9,990 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4,230 mAH बैटरी

Oppo F11

ऑरिजनल कीमत: 21,990 रुपये

सेल में कीमत: 12,990 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 6.5 इंच का एचडी प्लस स्क्रीन

Google Pixel 3a XL

ऑरिजनल कीमत: 44,999 रुपये

सेल में कीमत: 30,990 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 12.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3,700 mAH बैटरी

iPhone 7

ऑरिजनल कीमत: 29,900 रुपये

सेल में कीमत: 24,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 32 GB स्टोरेज, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा

Pixel 3

ऑरिजनल कीमत: 71,000 रुपये

सेल में कीमत: 42,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 12.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 2,915 mAH बैटरी

Honor 8C

ऑरिजनल कीमत: 14,999 रुपये

सेल में कीमत: 7,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4,000 mAH बैटरी

Nokia 7.2

ऑरिजनल कीमत: 19,999 रुपये

सेल में कीमत: 16,599 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3,500 mAH बैटरी

Asus 5Z

ऑरिजनल कीमत: 32,999 रुपये

सेल में कीमत: 15,999 रुपये

स्पेसिकिशेन्स: 4 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3,300 mAH बैटरी

