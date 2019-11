फेस्टिव सीजन में चूक गए! अभी भी है मौका, 50% तक सस्ते मिल रहे हैं मोबाइल फोन

Flipkart Mobile Festive Offers: अगर आप सस्ता फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है. आप बाजार की कीमत के मुकाबले बहुत सस्ता स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट (Flipkart) मोबाइल फेस्टिव ऑफर्स नाम से सेल लाया है. त्योहारी सीजन में अगर आप सस्ता फोन खरीदने से चूक गए, तो इस सेल में आप सस्ता फोन खरीद सकते हैं. यह सेल 31 अक्टूबर तक चलेगी. इस सेल में स्मार्टफोन्स के बड़े ब्रांड्स जैसे iphone, Samsung, Realme, Honor आदि पर बड़ी छूट है. इसके अलावा आप अपने पुराने स्मार्टपोन को एक्सचेंज करके भी नया फोन खरीद सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा.

Samsung S9

बाजारी कीमत: 62,500 रुपये

ऑफर में कीमत: 29,999 रुपये

Samsung S9+

बाजारी कीमत: 70,000 रुपये

ऑफर में कीमत: 34,999 रुपये

Realme 5

बाजारी कीमत: 10,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 8,999 रुपये

Redmi Note 7 Pro

बाजारी कीमत: 15,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 11,999 रुपये

Realme C2

बाजारी कीमत: 6,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 5,999 रुपये

Vivo Z1Pro

बाजारी कीमत: 15,990 रुपये

ऑफर में कीमत: 12,990 रुपये

Redmi 8

बाजारी कीमत: 10,990 रुपये

ऑफर में कीमत: 7,999 रुपये

Realme 5 pro

बाजारी कीमत: 14,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 12,999 रुपये

Oppo F11 pro

बाजारी कीमत: 28,990 रुपये

ऑफर में कीमत: 15,990 रुपये

iphone 7

बाजारी कीमत: 29,990 रुपये

ऑफर में कीमत: 26,990 रुपये

Honor 10 Lite

बाजारी कीमत: 13,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 9,999 रुपये

Nokia 6.1 Plus

बाजारी कीमत: 17,600 रुपये

ऑफर में कीमत: 8,999 रुपये

iphone 7 Plus

बाजारी कीमत: 37,900 रुपये

ऑफर में कीमत: 31,999 रुपये

iphone 8

बाजारी कीमत: 39,900 रुपये

ऑफर में कीमत: 35,999 रुपये

Moto e6S

बाजारी कीमत: 9,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 7,999 रुपये

vivo v15

बाजारी कीमत: 26,990 रुपये

ऑफर में कीमत: 15,990 रुपये

Redmi Note 5 Pro

बाजारी कीमत: 16,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 10,999 रुपये

Asus 6Z

बाजारी कीमत: 35,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 27,999 रुपये

Pixel 3a| 3aXL

बाजारी कीमत: 39,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 29,999 रुपये

Honor 20

बाजारी कीमत: 35,999 रुपये

ऑफर में कीमत: 24,999 रुपये

इसके अलावा सेल में आपको अपने स्मार्टफोन के लिए मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान 99 रुपये में मिल रहा है. सेल में फोन खरीदने पर 40 फीसदी एक्सचेंज वैल्यू है, अगर आप अगला फोन 13 महीने के भीतर खरीदते हैं.

