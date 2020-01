Flipkart की Flipstart Days सेल में स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट, Redmi और Realme के प्रोडक्ट्स पर बेहतरीन ऑफर्स

साल 2020 शुरू हो गया है और फ्लिपकार्ट (Flipkart) साल की पहली सेल Flipstart Days सेल लेकर आया है. यह सेल 3 जनवरी तक चलेगी. सेल में तमाम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स मौजूद हैं. इसके साथ सेल में कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भी छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट की इस सेल में Redmi और Realme के पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं. कई चुनिंदा फोन्स पर नो-कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर मौजूद है.

सेल में Redmi Note 7 Pro 9,999 रुपये में मिल रहा है जबकि इसकी ऑरिजनल कीमत 15,999 रुपये है. फोन में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिल रहा है. इसके साथ फोन में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इस फोन में 4,000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 675 प्रोसेसर और 6.3 इंच का डिस्प्ले है.

Realme का यह पॉपुलर स्मार्टफोन 27,999 रुपये में उपलब्ध है. बाजार में इसकी कीमत 29,999 रुपये है. इस फोन में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलेगा. फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा. सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ 4,000mAh की बैटरी है.

सेल में यह फोन 11,999 रुपये के बजाय 9,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इस स्मार्टफोन में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिल रहा है. स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलेगी. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 665 प्रोसेसर मिल रहा है.

2019 में लॉन्च हुए ये बजट स्मार्टफोन्स, Redmi से लेकर Samsung ने लगाया दांव

15,990 रुपये की कीमत वाला यह स्मार्टफोन सेल में 13,990 रुपये में मिल जाएगा. स्मार्टफोन में 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

सेल में मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 13,999 रुपये में मिल रहा है. बाजार में इस स्मार्टफोन की कीमत 15,999 रुपये है. फोन में 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मौजूद है. Moto G8 Plus में 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है. कैमरा की बात करें तो स्मार्टफोन में 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. फोन पर नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.