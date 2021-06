Flipkart Big Saving Days: स्मार्टफोन्स पर 6,000 रुपये तक की छूट, 13 जून से शुरू होगी सेल

अगर आप आने वाले दिनों में अपने या किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है. फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग्स डे सेल 13 जून से शुरू हो रही है. यह सेल 16 जून तक जारी रहेगी. इस सेल में तमाम बड़ी कंपनियों के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट मिलेंगे. इसके साथ ग्राहक सेल के दौरान नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन और पुराने डिवाइस के एक्सचेंज में डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं. एसबीआई कार्डधारक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके भुगतान करने पर 10 फीसदी छूट का फायदा ले सकेंगे.

फ्लिपकार्ट की इस सेल के दौरान Realme 8 स्मार्टफोन 13,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध होगा. वर्तमान में, यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 14,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. Realme Narzo 30A और Poco M3 को क्रमश: 7,999 और 10,499 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Samsung F62 सेल में 19,999 रुपये में उपलब्ध होगा. बाजार में इसकी कीमत 25,999 रुपये है. इसकी यह कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए है. Pixel 4a की कीमत 26,999 रुपये सेल में है. वर्तमान में, यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपये में उपलब्ध है. इसका मतलब है कि इस फोन पर आपको 3 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

Realme X7, जो 5G स्मार्टफोन है, 17,999 रुपये में बिकेगा. इसकी बाजारी कीमत 19,999 रुपये है. यह डिवाइस 50W चार्जर और मीडिया टेक Dimensity 800U चिप के साथ आता है. Asus ROG Phone 3 भी सेल का हिस्सा होगा. इसमें यह स्मार्टफोन 41,999 रुपये में उपलब्ध होगा. बाजार में इसकी कीमत 46,999 रुपये से शुरू है.

फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग्स डेज सेल के दौरान डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप पर 30 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. ई-कॉमर्स कंपनी ने यह भी बताया कि यूजर्स को टेलिविजन पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा.

