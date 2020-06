Flipkart Big Saving Days Sale: ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन आदि पर भारी डिस्काउंट, 27 जून तक खरीदारी का मौका

Yes Bank का खास वॉलेट Yuva Pay लॉन्च, मोबाइल में बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे डिजिटल लेनदेन

Flipkart Big Saving Days Sale: फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर बिग सेविंग्स डे सेल चल रही है. यह सेल 23 मई से शुरू हुई और 27 मई तक जारी रहेगी. इस सेल में कई बड़े ब्रांड्स जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, मोटोरोला, आईफोन, सैमसंग आदि के स्मार्टफोन पर ऑफर मौजूद हैं. सेल में HDFC बैंक के कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मौजूद है.

OPPO A9 2020

बाजारी कीमत: 18,990 रुपये

सेल में कीमत: 13,990 रुपये

Vivo Z1x

बाजारी कीमत: 18,990 रुपये

सेल में कीमत: 15,990 रुपये

Realme X

बाजारी कीमत: 17,999 रुपये

सेल में कीमत: 15,999 रुपये

Redmi K20

बाजारी कीमत: 22,999 रुपये

सेल में कीमत: 20,499 रुपये

Realme X2 Pro

बाजारी कीमत: 29,999 रुपये

सेल में कीमत: 25,999 रुपये

Motorola Razr

बाजारी कीमत: 1,49,999 रुपये

सेल में कीमत: 1,24,999 रुपये

Realme 6

बाजारी कीमत: 1,49,999 रुपये

सेल में कीमत: 1,24,999 रुपये

iQOO 3

बाजारी कीमत: 37,990 रुपये

सेल में कीमत: 32,990 रुपये

iPhone 7 Plus

बाजारी कीमत: 37,900 रुपये

सेल में कीमत: 34,999 रुपये

Google Pixel 3a

बाजारी कीमत: 39,999 रुपये

सेल में कीमत: 29,999 रुपये

iPhone XS

बाजारी कीमत: 89,999 रुपये

सेल में कीमत: 59,999 रुपये

Vivo NEX

बाजारी कीमत: 39,990 रुपये

सेल में कीमत: 23,990 रुपये

iPhone 7

बाजारी कीमत: 29,900 रुपये

सेल में कीमत: 28,499 रुपये

Samsung Galaxy S10 Lite

बाजारी कीमत: 43,999 रुपये

सेल में कीमत: 42,999 रुपये

Mi Mix 2

बाजारी कीमत: 37,999 रुपये

सेल में कीमत: 16,999 रुपये

Vivo Z1Pro

बाजारी कीमत: 15,990 रुपये

सेल में कीमत: 13,990 रुपये

Asus Zenfone Max Pro M1

बाजारी कीमत: 13,199 रुपये

सेल में कीमत: 7,999 रुपये

OPPO F15

बाजारी कीमत: 22,990 रुपये

सेल में कीमत: 18,990 रुपये

Samsung Galaxy A50

बाजारी कीमत: 21,000 रुपये

सेल में कीमत: 15,499 रुपये

Huawei Y9 Prime 2019

बाजारी कीमत: 19,990 रुपये

सेल में कीमत: 15,999 रुपये

Asus ZenFone Max M1

बाजारी कीमत: 9,599 रुपये

सेल में कीमत: 6,499 रुपये

Vivo S1

बाजारी कीमत: 19,990 रुपये

सेल में कीमत: 16,990 रुपये

