Flipkart Apple Days: iPhone 11, iPhone 11 Pro पर भारी डिस्काउंट, 8 फरवरी तक खरीददारी का मौका

फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एप्पल डेज सेल चल रही है. इसमें iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max और दूसरे iPhone मॉडल के साथ एक्ससरीज पर भी भारी छूट मिल रही है. यह सेल 8 फरवरी तक चलेगी. सेल में Iphone Xs पर 38 फीसदी की छूट मिल रही है. यह फोन 89,900 रुपये के बजाय 54,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर में 14,050 रुपये की छूट भी मिलेगी. इसमें नो-कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर शामिल है. इसके साथ ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की EMI पर 5 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है.

एप्पल की इस सेल में iPhone 11 64,900 रुपये में मिल रहा है. इसमें भी आपको ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की EMI पर 5 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर 6,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. इस पर भी 14050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मौजूद है. इस फोन का 128GB वाला मॉडल 69,900 रुपये में मिल रहा है. Apple iPhone 11 Pro को सेल में आप 99,900 रुपये में खरीद सकते हैं.

Apple iPhone 7 Plus पर 10 फीसदी की डिस्काउंट मौजूद है. यह स्मार्टफोन 37,900 रु के बजाय 33,999 रुपये में मिल रहा है. इस पर नो-कॉस्ट ईएमआई और 14050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. सेल में iPhone 7 पर 16 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. सेल में यह फोन 29,990 रुपये के बजाय 24,999 रुपये में मिल रहा है. iPhone 8 पर 12 फीसदी की छूट है. स्मार्टफोन 39,900 रुपये के बजाय 34,999 रुपये में मिल रहा है. फोन पर नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर रहेगा.

Apple iPhone XR के 64 GB मॉडल को आप सेल के दौरान 49,900 रुपये में खरीद सकते हैं. फोन को खरीदते समय HDFC क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये की छूट मिलेगी. इस फोन का 128 GB वाला मॉडल 54,900 रुपये में मिलेगा. सेल में iPhone 6s को आप 29,900 रुपये के बजाय 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा सेल में Mac, iPad, AirPods पर भी शानदार ऑफर्स मिलेंगे.

