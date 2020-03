Happy Holi: अपनों को इस होली गिफ्ट कीजिये ये 5 गैजेट्स; 1,899 रुपये से शुरू है कीमत

Holi Gifts: होली का त्योहार है. होली के त्योहार पर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कई तरह के तोहफे देते हैं. ऐसे में हम होली पर कई गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनके काम भी आए और आपको ज्यादा खर्च न करना पड़े. कम कीमत पर मिलने वाले आप ऐसे बेहतरीन गैजेट्स खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 गैजेट्स के बारे में, जिन्हें आप इस होली अपनों को तोहफे में दे सकते हैं.

यह एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है. यह स्पीकर ड्यूरेबल फेब्रिक मैटिरियल से बना है और IPX7 की कोटिंग होने की वजह से वाटरप्रूफ भी है. इस स्पीकर में पावरफुल 3000 mAh Li-ion बैटरी मौजूद है जिससे यह 10 घंटे तक का नॉन-स्टॉप क्वालिटी प्ले-टाइम देता है. इस स्पीकर की भारतीय बाजार में कीमत 4,499 रुपये है.

Boat Stone 650 वायरलेस स्पीकर में IPX5 की कोटिंग है जिसकी वजह से यह वाटर और डस्ट प्रूफ है. इसमें डुअल ड्राइवर सेटअप है, जिसमें दो 5W के स्पीकर दिए गए हैं. इसके साथ ही 1,800mAh की बैटरी है जिससे 7 घंटे तक चार्ज फुल चलने का दावा है. इसमें कई कनेक्टिविटी के ऑप्शन मौजूद हैं. इसे माइक्रो यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज किया जा सकता है. स्पीकर में साइड पर दिए बटन के जरिए प्लेबैक कंट्रोल बिना स्मार्टफोन के इस्तेमाल के कर सकते हैं. इसकी कीमत 1,899 रुपये है.

अगर आप होली के त्योहार पर किसी अपने को Kindle गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो Amazon Kindle PaperWhite एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है. इसमें IPX8 की कोटिंग है जो इसे डस्ट और वाटर रसिस्टेंट है. इसके 8GB वाईफाई वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है. इसमें आपकी हिस्ट्री के आधार पर बुक का रिकमेंडेशन और कई बार किंडल अनलिमिटेड के जरिए यह फ्री भी हो सकता है.

अगर आप जिस व्यक्ति को तोहफा दे रहे हैं, उसे संगीत पसंद है, तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो प्लेयर है जिसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं और इसमें 5,000 सदाबहार हिंदी गाने बजाए जा सकते हैं. इसमें कुल 52 स्टेशन हैं. यह डिवाइस पांच घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक है. इसे 6,975 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. इसकी बैटरी को रिचार्ज करना होता है जो 5 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकती है.

होली के मौके पर यह बी गिफ्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह डिवाइस 5 घंटे तक चल सकता है. इसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट सिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और टच से म्यूजिक प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हैं. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 12,900 रुपये है.

