Fitbit ने लॉन्च किए भारत में नए फिटनेस प्रोडक्ट्स, हर्ट रेट मॉनेटरिंग के साथ कई फीचर्स

अमेरिकी फिटनेस ब्रांड Fitbit का मानना है कि सांस लेने के रेट और हर्ट रेट में अस्थिरता यूजर में कोविड-19 के लक्षण दिखने से एक-दो दिन पहले कोविड-19 का पता लगा सकती हैं. Fitbit के को-फाउंडर और सीईओ जेम्स पार्क ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा यूजर्स ने एक स्टडी में भाग लिया जिसका मकसद यह पता लगाना था कि क्या वह बीमारी के संकेतों का पता लगाने के लिए एलगोरिदम बना सकती है और नतीजे उत्सुक करने वाले हैं. इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी को कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया है.

कंपनी की नई फ्लैगशिप स्मार्टवॉच में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रोडरमल एक्टिविटी (EDA) सेंसर दिया गया है जिससे तनाव के बढ़ते स्तर पर अलर्ट करके उसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. इसमें एडवांस हर्ट रेट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, नया ECG ऐप, स्किन टेंपरेचर सेंसर के साथ छह दिन की बैटरी लाइफ है.

भारतीय बाजार में इसकी कीमत 34,999 रुपये है. यह Fitbit Premium के छह महीने वाले ट्रायल पैक के साथ आएगा.

इस स्मार्टवॉच में स्लीप स्कोर और स्मार्ट वेक फीचर्स हैं. इसमें ऑन-डिवाइस जीपीएस, इन-ऐप वर्कआउट इंटेनसिटी मैप, एनहेंस्ड PurePulse 2.0 टेक्नोलॉजी और एक्टिव जोन मिनट्स हैं जो फिटनेस को टॉप पर रखने में मदद करते हैं. इसके साथ बिल्ट-इन स्पीकर और माइक्रोफोन भी है जिससे तुरंत फोन कॉल को उठायाजा सकता है. इसके अलावा वॉयसमेल को एसएमएस कॉल भेज और कॉल की आवाज को आसानी से तय कर सकते हैं. Versa 3 में कम से कम छह दिन की बैटरी लाइफ है. भारत में इसकी कीमत 26,499 रुपये है.

यह फिटनेस बैंड ज्यादा किफायती है और 10 दिन की बैटरी लाइफ के साथ आती है. इसमें 20 से ज्यादा होल-बेस्ड एक्सरसाइज मोड, एडवांस स्लीप टूल, 24/7 हर्ट रेट ट्रैकिंग मौजूद है. एक साल के Fitbit Premium फ्री ट्रायल के साथ कीमत 10,999 रुपये है.

