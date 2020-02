First 5G smartphone in India: भारत का पहला 5जी स्मार्टफोन 24 फरवरी को होगा लॉन्च, Realme ने X50 Pro 5G का टीजर किया जारी

Realme भारतीय बाजार का पहला 5G स्मार्टफोन X50 Pro 5G 24 फरवरी को लॉन्च करेगी. कंपनी ने ट्विटर पर फोन के लॉन्च के बारे में जानकारी दी है. कंपनी के ट्वीट के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 24 फरवरी को दोपहर 2.30 बजे लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला 5G स्मार्टफोन होगा. Realme ने लॉन्च से पहले फोन के फीचर्स को लेकर ग्राहकों को कई जानकारी दी हैं. फोन में डुअल अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा मौजूद होगा. इसके अलावा स्मार्टफोन में 65W का फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट और 90Hz डिस्प्ले दिया होगा.

Don’t leave anyone out with the Dual Ultra-wide Selfie Camera on the India’s First 5G smartphone, #realmeX50Pro . Launching at 2:30 PM, 24th Feb on our official channels. Head here: https://t.co/xQsEu3XJS3 pic.twitter.com/gBfxqtzztn

इससे पहले कंपनी ने एक टीजर में बताया था कि फोम में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप होगा. Realme ने यह भी जानकारी दी थी कि फोन में 20x जूम की क्षमता होगी. फोन के टीजर से पता चलता है कि फोन में रेडपेंट किया गया है जो फ्रेम तक है. फोन का क्वॉड रियर कैमरा सेटअप Realme X50 5G फोन से मिलता-जुलता है. यह समानता फ्रंट पैनल पर भी दिखती है जहां Realme X50 Pro 5G में होल पंच डिजाइन में दो फ्रंट कैमरे मौजूद हैं.

Realme ने एक आधिकारिक पोस्ट में बताया था कि फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया होगा लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि फोन में सैमसंग सेंसर होगा या इसमें सोनी का IMX686 सेंसर मौजूद होगा. इसके बारे में कंपनी आने वाले दिनों में बता सकती है.

Realme X50 Pro 5G ब्रांड का पहला 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा और इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया जाएगा. इसके साथ 90Hz का डिस्प्ले के साथ कंपनी की नई 65W सुपरडार्ट चार्ज टेक्नोलॉजी होगी, जो इससे पहले Realme X2 Pro में सबसे पहले आने वाली थी. फोन में 12GB की रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज होगा. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 बेस्ड Realme UI को रन करेगा.

इस फोन का ग्लोबल लॉन्च पहले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) में किया जाना था, जो कोरोनावायरस की वजह से अब रद्द हो चुका है. स्थिति को देखते हुए, Realme ने यह इसके लॉन्च को ऑनलाइन इवेंट में शिफ्ट करने का फैसला किया, जो 24 फरवरी को Madrid में होगा. कंपनी ने इस बात को कन्फर्म किया है कि स्मार्टफोन नई दिल्ली में भी लॉन्च किया जाएगा.

