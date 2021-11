Mark Zuckerberg New Announcement: फेसबुक मैसेंजर की प्राइवेसी और सुरक्षा में होगा सुधार, एनक्रिप्टेड वॉयस और वीडियो कॉल फीचर जल्द लाने का एलान

Facebook Messenger update: फेसबुक मैसेंजर (Facebook Messenger) पर जल्द ही यूजर्स के लिए एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड वॉयस और वीडियो कॉल फीचर को लॉन्च किया जाएगा. इसका एलान खुद फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने किया है. एंड टू एंड एनक्रिप्शन शुरू होने पर फेसबुक मैसेंजर के जरिए किए जाने वाले और कॉल सिर्फ़ यूजर और उसके कॉन्टैक्ट के बीच ही रहेगा. यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को मजबूत करने वाले इस फीचर को फेसबुक में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.

मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर किया ऐलान

मेटा के CEO और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने इसके बारे में अपने फेसबुक अकाउंट पर घोषणा की है. मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि इसका मकसद ज्यादातर सेवाओं में एनक्रिप्शन को पेश करना है. उन्होंने आगे कहा, “एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड वॉयस और वीडियो कॉल फीचर को मैसेंजर पर रोल आउट किया जा रहा है. हम ग्रुप चैट और ग्रुप ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की शुरुआत कर रहे हैं. मुझे गर्व है कि हम और ज्यादा सेवाओं में एन्क्रिप्शन का विस्तार कर रहे हैं.”

अभी कुछ दिनों पहले ही मार्क जुकरबर्ग के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा (Meta) कर लिया था. इससे पहले, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया ऐप पर स्क्रीन के नीचे “From Facebook” लिखा होता था, लेकिन अब इसे बदलकर Meta कर दिया गया है. इन सभी ऐप्स पर अब मेटा ब्रांडिंग दिखना शुरू हो गया है. सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने पुष्टि की है कि वीआर वर्कआउट गेम सुपरनैचुरल के पीछे का स्टूडियो जल्द ही कंपनी का हिस्सा होगा. यह भी कहा गया है कि स्टूडियो वीआर फिटनेस ऐप पर काम करना जारी रखेगा. यह मेटा की रियलिटी लैब्स को “वीआर फिटनेस ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए भविष्य के हार्डवेयर को बढ़ाने में मदद करेगा.” कंपनी फिटनेस को जीवन के एक अहम पहलू के रूप में देखती है और 2022 तक Oculus Quest 2 हेडसेट के लिए एक फिटनेस एक्टिव पैक लॉन्च करने की भी योजना बना रही है.

