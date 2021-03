इन देशों में 100 Mbps से तेज मोबाइल डेटा स्पीड, पाकिस्तान से भी पीछे है भारत; ऐसे समझें कितना धीमे यहां नेटवर्क

Fastest Data Speed: कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम का कल्चर तेजी से बढ़ा है. कुछ समय पहले कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई तो ऑफिसेज-स्कूल खुलने लगे थे लेकिन इसके बाद एकाएक कोरोना केसेज बढ़ने लगे तो फिर से दुनिया डिजिटल होने लगी. हालांकि इसमें सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क स्पीड बनकर सामने आ रही है. भारत में अधिकतर लोग डेटा नेटवर्क की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं क्योंकि यहां मोबाइल पर करीब 12.40 एमबीपीएस की डाउनलोडिंग स्पीड से डेटा नेटवर्क मिल रहा है. इसकी तुलना पड़ोसी देश पाकिस्तान से करें तो वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन भारत से बेहतर है. पाकिस्तान में 17.73 एमबीपीएस की स्पीड से मोबाइल डेटा स्पीड मिल रही है. हालांकि फिक्स्ड ब्राडबैंड स्पीड के मामले में भारत जरूर पाकिस्तान से आगे है. पाकिस्तान में 11.35 एमबीपीएस की स्पीड से ब्राडबैंड स्पीड मिल रहा है जबकि भारत में करीब 5 गुना अधिक 55.64 फीसदी एमबीपीएस की स्पीड से.

दुनिया भर के देशों की बात करें तो फरवरी 2020 से फरवरी 2021 के बीच यूएई, चीन और ऑस्ट्रेलिया समेत 9 देशों में मोबाइल डेटा स्पीड 100 एमबीपीएस से अधिक रही और दिलचस्प यह है कि इसमें तकनीकी रूप से विकसित कहे जाने वाला देश अमेरिका नहीं है. फिक्स्ड ब्राडबैंड के मामले में सिंगापुर और थाइलैंड समेत 4 देशों में 200एमबीपीएस की स्पीड से डेटा मिल रहा है.

यूनाइडेट अरब अमीरात (यूएई) में 117.16 एमबीपीएस की स्पीड से मोबाइल डेटा नेटवर्क मिल रहा है. इसके अलावा कतर (171.15Mbps), दक्षिण कोरिया (166.41Mbps), चीन (148.62Mbps), सऊदी अरब (119.06Mbps), नॉर्वे (117.01Mbps), ऑस्ट्रेलिया (110.34Mbps), नीदरलैंड्स (106.34) और कुवैत (104.08Mbps) की स्पीड से मोबाइल डेटा नेटवर्क मिल रहा.

इनकी तुलना में भारत में 12.40 Mbps की स्पीड से और पाकिस्तान में 17.73 Mbps की स्पीड से मोबाइल डेटा नेटवर्क मिल रहा है. अमेरिका में 70.25Mbps की स्पीड से मोबाइल डेटा मिल रहा है.

दुनिया में सबसे तेज मोबाइल डेटा स्पीड यूएई की बात करें तो वहां 1 जीबी की फाइल डाउनलोड करने में महज 1 मिनट 13 सेकंड लगेंगे जबकि भारत में उसी मूवी को डाउनलोड करने में 11 मिनट 32 सेकंड लगेंगे. पाकिस्तान में 1 जीबी की मूवी डाउनलोड करने में 8 मिनट 4 सेकंड और अमेरिका में दो मिनट दो सेकंड लगेंगे. चीन में महज 57 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी.

भारत में 55.64Mbps की स्पीड से फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पर स्पीड मिल रही है जबकि दुनिया के कई 29 देशों में इससे अधिक की स्पीड मोबाइल नेटवर्क पर मिल जा रही है. दुनिया के चार देशों में 200Mbps और 38 देशों में 100Mbps से अधिक स्पीड से फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड से डेटा मिल रहा है. दुनिया में सबसे तेज फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड सिंगापुर में है और वहां 238.59Mbps की स्पीड से डेटा मिल रहा है. हांगकांग में 231.70Mbps, थाईलैंड में 217.70Mbps और रोमानिया में 205.89Mbps की स्पीड से फिक्स्ड ब्रॉडबैंड मिल रहा है. अमेरिका में 180.84 की स्पीड से फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड मिल रही है.

(यह स्टोरी स्पीडटेस्ट पर दिए गए Speedtest Global Index पर आधारित है.)

