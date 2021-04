Facebook यूजर्स सावधान! 60 लाख से ज्यादा भारतीयों के फोन नंबर, पर्सनल डेटा हुए ऑनलाइन लीक

100 से ज्यादा देशों के 533 मिलियन से अधिक फेसबुक यूजर्स का निजी डेटा लीक होने की खबर है. इनमें 6 मिलियन से अधिक (60 लाख) भारतीय यूजर्स शामिल हैं. यह इस सोशल मीडिया कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा उल्लंघन हो सकता है. इनमें फोन नंबर, फेसबुक आईडी और बायो, पूरे नाम, जन्म तिथि, जगह के साथ कुछ मामलों में ई-मेल लीक होने की बात आई है.

Alon Gal, जो साइबरक्राइम इंटेलिजेंस कंपनी हडसन रॉक के सीटीओ हैं, उन्होंने शनिवार को लीक पाया और इसकी ट्विटर पर जानकारी दी. Gal वही रिसर्चर हैं, जिन्होंने जनवरी में टेलिग्राम बोट के जरिए समान डेटाबेस के लीक होने की जानकारी दी थी. जहां उस समय, बोट के पीछे व्यक्ति लीक डेटा को उन लोगों को बेच रहा था, जो इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार थे. इस समय अंतर यह है कि डेटा अब कम स्तर के हैकिंग फोरम में मुफ्त उपलब्ध है.

बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक, Gal ने कहा कि इतने बड़े आकार के डेटा में निजी जानकारी जैसे बहुत से फेसबुक यूजर्स के फोन नंबर मौजूद थे, जिनकी मदद से साइबर अपराधी फायदा उठाकर सोशल इंजीनियरिंग अटैक या हैकिंग की कोशिशें कर सकते हैं.

डेटाबेस के एक खामी के बाद लीक होने की खबर है, जिसे फेसबुक ने 2019 में ठीक किया था. लेकिन बहुत कम लोग अक्सर अपने फोन नंबर को बदलते हैं, इसलिए डेटा की सटीकता बहुत ज्यादा रह सकती है. जहां पहले भी, यह डेटा एक व्यक्ति ने सेल के लिए रखा था, जो एक फोन नंबर या फेसबुक यूजर आईडी 20 डॉलर या पांच हजार डॉलर में टेलिग्राम बोट के जरिए बेच रहा था. वहीं, अब यह बड़े तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध और पहुंच में है.

फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि यह पुराना डेटा है, जिसके 2019 में पहले लीक होने की खबर थी. उन्होंने अगस्त 2019 में इस मामले को पाया और इसे ठीक किया था.

