Facebook की पहली स्मार्टवॉच! डिटैचेबल कैमरे, डबल डिस्प्ले के अलावा जानिए और क्या हो सकता है खास

Facebook Smartwatch: फेसबुक अपनी पहली स्मार्टवॉच पर काम कर रही है, जिसे अगली गर्मी में लॉन्च किया जा सकता है. स्मार्टवॉच के दो डिस्प्ले के साथ आने की खबर है. The Verge की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरा कैमरा डिटैचेबल होगा. और यूजर्स वॉच से ली गई फोटो और वीडियो को फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि एक कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए होगा, जबकि दूसरा डिटैचेबल कैमरे की मदद से फुल एचडी या 1080p रेजोल्यूशन पर वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है.

वॉच गूगल के अपडेटेड वियर ऑपरेंटिग सिस्टम पर आधारित होगी, जिसका एलान पिछले महीने I/O कॉन्फ्रेंस में किया गया था.

यह पहली रिपोर्ट नहीं है, जिसमें फेसबुक के स्मार्टवॉच डेवलप करने की बात कही गई है. इससे पहले The Information की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इसका फोकस हेल्थ और मैसेजिंग फीचर्स पर रहेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, फेसबुक अमेरिका में दो वायरलेस कैरियर्स पर काम कर रही है, जो स्मार्टवॉच में LTE कनेक्टिविटी को करेगी.

मौजूदा समय में, फेसबुक का बड़ा हार्डवेयर प्रोडक्ट पोर्टल है. यह वॉयस असिस्टेंट्स के साथ उसका वीडियो कॉलिंग डिवाइस है, जिसका लक्ष्य अमेजन और गूगल से समान डिवाइसेज को टक्कर देना है. फेसबुक ने 2019 में तीन नए पोर्टल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था और मौजूदा समय में उसके कुल चार प्रोडक्ट्स हैं. हालांकि, ये केवल अमेरिका में उपलब्ध हैं.

कंपनी ने पहले स्मार्टफोन सेगमेंट में भी प्रवेश किया था. यह 2013 में HTC फोन था, जो कामयाब नहीं रहा. लेकिन फेसबुक का होर्डवेयर में लक्ष्य साफ था, चाहे वह Oculus का अधिग्रहण या पोर्टल का लॉन्च हो.

Vivo Y73 India Launch: 20,990 रु कीमत; तीन रियर कैमरे, जानें स्पेसिफिकेशन्स

लेकिन हार्डवेयर में फेसबुक को अब तक सफलता नहीं मिली है. उसका ज्यादातर रेवेन्यू विज्ञापनों से आता है. स्मार्टवॉच के साथ, फेसबुक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और यह देखना होगा कि इसमें वह कितनी सफल रहती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.