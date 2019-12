Facebook से फोटो और वीडियो Google Photos पर होंगे ट्रांसफर, कंपनी लाई नया टूल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) ने अपने यूजर्स के लिए एक नए टूल की पेशकश की है. इसके चलते यूजर फेसबुक के फोटो और वीडियो को ​अन्य प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर सकेंगे. इसकी शुरुआत Google Photos से हो रही है. यानी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर मौजूद फोटो और वीडियो को Google Photos में ट्रांसफर किया जा सकेगा. यह जानकारी कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी है.

फेसबुक इंक का कहना है कि अभी यह टूल आयरलैंड के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और 2020 की पहली छमाही में इसे पूरी दुनिया के लिए पेश किया जाएगा. कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि सभी डाटा ट्रांसफर्स एनक्रिप्टेड होंगे और ट्रांसफर शुरू किए जाने से पहले यूजर्स से पासवर्ड मांगा जाएगा. (https://bit.ly/387xSU2)

पेश किया गया नया टूल फेसबुक द्वारा पिछले साल घोषित किए गए ‘डाटा ट्रांसफर प्रॉजेक्ट’ का हिस्सा है और अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है. लोगों के फीडबैक और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के आधार पर कंपनी डाटा ट्रांसफर टूल को बेहतर बनाएगी.

फेसबुक डाटा ट्रांसफर प्रॉजेक्ट एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के साथ मिलकर यूजर्स को अपना डाटा ऑनलाइन सर्विसेज के बीच ट्रांसफर करने का सामान्य तरीका उपलब्ध करवाएगा. फेसबुक ने सितंबर में कहा था कि वह डाटा पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है और इस दिशा में नए टूल बनाने की तैयारी कर रही है.

नया टूल फेसबुक सेटिंग्स में ‘योर फेसबुक इनफॉरमेशन’ के तहत मिलेगा. यहीं पर इनफॉरमेशन डाउनलोड करने का टूल मौजूद है. डाटा ट्रांसफर प्रॉजेक्ट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है. जिसकी मदद से ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे.

