Facebook Messenger और Instagram DM का मर्जर, जानें यूजर्स को क्या होगा फायदा

फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने बुधवार को यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज को मैसेंजर के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध कराने की शुरुआत की. इसका मतलब है कि अब यूजर इंस्टाग्राम से मैसेंजर के लोगों को मैसेज भेज सकते हैं और ऐसा ही दूसरी तरफ से भी किया जा सकता है. फेसबुक ने इस अपडेट का एलान ब्लॉग पोस्ट के जरिए किया. फीचर कुछ यूजर्स को ऐप खोलने पर दिखेगा. यूजर्स अपने चाहने के मुताबिक मैसेंजर और इंस्टाग्राम DM को अलग भी रख सकते हैं.

हालांकि, अगर यूजर अपडेट करता है, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज एक्सपीरियंस मैसेंजर से मिलता-जुलता बन जाएगा. इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम के यूजर्स को मैसेज फॉरवर्डिंग और चैट को कस्टम कलर और निकनेम के साथ कस्टमाइज कर सकेंगे. कई नए फीचर्स को जोड़ गया है जिनमें सेल्फी स्टीकर्स, वॉच टूगेदक (जिससे दोस्तों के साथ ट्रेंडिंग वीडियोज देख पाएंगे) और वैनिश मोड जिससे एक निश्चित समय के सात मैसेज खुद गायब होंगे, ये शामिल हैं. फेसबुक ने कहा कि कुछ फीचर्स पहले इंस्टाग्राम और फिर उसके बाद मैसेंजर पर आएंगे.

इस मर्जर के बाद लोग केवल इन प्लेटफॉर्म्स में से एक का इस्तेमाल करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से संपर्क कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें ऐप को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ इंस्टाग्राम ऐप से उसके यूजर को की गई मैसेज और कॉल इंस्टाग्राम ऐप में ही रहेंगी.

Google Pixel 5, Pixel 4a 5G launched: क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G SoC प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा सेटअप, जानें कीमत और फीचर्स

फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग WhatsApp, Messenger और Instagram को इंटीग्रेट करना चाहते हैं. हालांकि इस इंटीग्रेशन के बाद ये तीनों ऐप्स स्टैंडअलोन ऐप्स की तरह अलग-अलग काम ही करेंगे.. लेकिन फिर आप अपने व्हाट्सएप के दोस्तों से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हुए बात कर पाएंगे. और अगर आप फेसबुक यूजर्स हैं तो आप उन लोगों को भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकेंगे, जिनका आपके पास नंबर नहीं है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.