Facebook जल्द लॉन्च कर सकता है लाइव ऑडियो रूम फीचर, जानिए इसमें क्या है खास

Facebook New Feature : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक जल्द ही एक नया फीचर लॉन्च कर सकता है. इस फीचर के ज़रिए प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी. फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए अपडेट लाता रहता है. इस बार फेसबुक दुनिया भर के पब्लिक फिगर और क्रिएटर्स को लाइव ऑडियो रूम का नया फीचर देने जा रहा है. कहा जा रहा है कि क्लबहाउस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी यह नया फीचर लाने जा रही है. इस नए फीचर के तहत यूजर्स फेसबुक पर लाइव ऑडियो डिस्कशन सेशन को होस्ट कर सकते हैं.

कंपनी ने पहले ही इस नए फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि इसे वैश्विक तौर पर लॉन्च किए जाने की घोषणा कल यानी 11 अक्टूबर को की गई. इसके अलावा, फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में हाल ही में पॉडकास्ट सुनने का विकल्प जोड़ा है. कंपनी साउंडबाइट्स ऑडियो क्लिप (Soundbites audio clips) ऑप्शन की भी टेस्टिंग कर रही है.

फेसबुक के एक अधिकारी Alexandru Voica ने ट्वीट करते हुए लाइव ऑडियो रूम फीचर के लॉन्च के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि फेसबुक क्रिएटर्स को कम्यूनिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आ रहा है. लाइव ऑडियो रूम फीचर की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है. इसे एंड्रायड और डेस्कटॉप के लिए लॉन्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि फेसबुक एंड्रॉयड ऐप से लाइव ऑडियो रूम क्रिएट करने और डेस्कटॉप के ज़रिए इसे ​​सुनने की सुविधा को लेकर टेस्टिंग कर रहा है.

इससे पहले फेसबुक ने इस साल जून में पहली बार इस फीचर के बारे में घोषणा की थी. तब नया लाइव ऑडियो रूम फीचर केवल iOS ऐप में उपलब्ध था. लेकिन, अब यह एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध होगा. फेसबुक रूम क्लब हाउस की तरह ही काम करता है, जहां यूजर्स होस्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और लाइव सेशन में शामिल हो सकते हैं. इसमें किसी भी सुनने वाले को स्पीकर बनने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है. फेसबुक रूम में स्पीकर की संख्या 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, हालांकि सुनने वालों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है.

Today, we’re now excited to be rolling out Live Audio Rooms to public figures and creators globally as well as groups around the world.

Here’s an overview of what’s new ???????? pic.twitter.com/hQDLDUojdd

— Alexandru Voica (alexvoica.eth) ???? (@alexvoica) October 11, 2021