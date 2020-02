फेसबुक पर 27.5 करोड़ डुप्लीकेट अकाउंट! 2018 के मुकाबले 8 फीसदी ज्यादा

सोशल नेटर्विकंग साइट फेसबुक (Facebook) पर करीब 27.5 करोड़ खाते फर्जी या फिर एक ही व्यक्ति के दोहरे खाते हो सकते हैं. फेसबुक ने 31 दिसंबर 2019 तक के लिए अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में यह बात कही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2019 तक हमारे मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं (एमएयू) की संख्या 2.50 अरब थी. 31 दिसंबर 2018 के मुकाबले में यह 8 फीसदी ज्यादा है. भारत, इंडोनेशिया और फिलिपीन के उपयोगकर्ताओं का 2019 में वृद्धि में अहम योगदान रहा.

फेसबुक ने रिपोर्ट में कहा कि 2019 की चौथी तिमाही में उनका अनुमान है कि नकली अथवा दोहरे (डुप्लीकेट) खातों का अनुपात हमारे मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं (एमएयू) का लगभग 11 फीसदी है. उनका मानना है कि ज्यादा विकसित बाजारों के मुकाबले इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे विकासशील बाजारों में इस तरह के नकली खातों की संख्या ज्यादा है.

फेसबुक के मुताबिक, डुप्लीकेट (नकली) खाते वे खाते हैं जो कोई उपयोगकर्ता अपने मुख्य खाते के अतिरिक्त रखता है.

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नकली या फर्जी खातों की संख्या का अनुमान नमूने की आंतरिक समीक्षा पर आधारित है. यह अनुमान वास्तविक संख्या से अलग हो सकता है.

