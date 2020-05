फेसबुक का नया फीचर, छोटे कारोबारी ऑनलाइन बेच सकेंगे सामान

फेसबुक (Facebook) अपने प्लेटफॉर्म्स पर नए फीचर के जरिए प्रोडक्ट्स की बिक्री करेगा जिसका नाम Facebook Shops रखा गया है. मंगलवार को सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि छोटे कारोबार फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए सीधे बिक्री करने के लिए दुकान स्थापित कर पाएंगे. फेसबुक शॉप्स के पीछे मकसद लाखों छोटे कारोबारों को ऑनलाइन लाना जिन्हें कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपनी दुकानों को बंद करना पड़ा है.

सीधे या गैर-सीधे तरीके से फेसबुक का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स स्टोर अमेजन के साथ मुकाबला करना है. नए फीचर से फेसबुक के ऐड रेवेन्यू के बढ़ने में मदद मिल सकती है. फेसबुक का ऐड रेवेन्यू कोरोना वायरस महामारी की वजह से अप्रैल के पहले तीन हफ्तों में बेहद कम रहा. आइए Facebook Shops के बारे में सबकुछ जानते हैं.

फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का लक्ष्य फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स में बदलने का है. फेसबुक शॉप्स छोटे बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए मुफ्त है जो फेसबुक के कोर प्लेटफॉर्म्स पर अपना सामान बेचना चाहते हैं. ये ऑनलाइन स्टोर फेसबुक के पेज या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिखेंगे.

Facebook Shops को सेटअप करना बिल्कुल मुफ्त होगा. दुकान को सेटअप करते समय कारोबार अपने कैटेलॉग में से उन प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं, जिन्हें वे फीचर करना चाहते हैं और वे अपनी दुकान का लुक कवर इमेज और कलर के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं. ग्राहकों के तौर पर दुकानों को बिजनेस के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखा जा सकता है. आप पूरे स्टोर कलेक्शन को ब्राउज कर सकते हैं, जिनमें आपी रुचि है, उन प्रोडक्ट्स को सेव कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं. ऑर्डर आप बिजनेस की वेबसाइट या ऐप को छोड़े बिना भी कर सकते हैं.

जुकरबर्ग ने कहा कि फीचर मैसेंजर और व्हाट्सऐप पर भी आएगा. फेसबुक रियल टाइम में खरीदारी पर भी काम कर रहा है. जुकरबर्ग ने कहा कि नजदीकी भविष्य में फेसबुक प्रोडक्ट्स की अपने आप पहचान करके फीड में टैग करेगा जिससे ग्राहक आसानी से क्लिक करके चीजें खरीद सकेंगे. फेसबुक Shopify, Bigcommerce और दूसरी थर्ड पार्टी सर्विस के साथ काम रहा है.

इसके साथ ग्राहक बिजनेस को व्हाट्सऐप, मैसेंजर या इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज कर सवाल पूछ सकेंगे, सपोर्ट प्राप्त और डिलीवरी को ट्रैक कर सकेंगे.

फेसबुक ने अमेरिका में Shops की शुरुआत कर दी है. इंस्टाग्राम पर शुरुआत गर्मियों में कुछ समय के भीतर की जाएगी. फेसबुक आने वाले महीनों में दुनिया भर में इसकी शुरुआत कर सकता है.

