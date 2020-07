सीधे दिमाग में बजेगा संगीत, हेडफोन की नहीं होगी जरूरत; Elon Musk की खास योजना

एलन मस्क (Elon Musk) की AI फर्म Neuralink एक ब्रेन-कम्प्यूटर इंटरफेस को विकसित कर रही है जिसकी मदद से म्यूजिक सीधे दिमाग में स्ट्रीम कर सकेगा. ट्विटर पर एक कंप्यूटर वैज्ञानिक Austin Howard का जवाब देते हुए मस्क ने कन्फर्म किया कि Neuralink टक्नोलॉजी की मदद से यूजर्स म्यूजिक को सीधे उनके चिप से सुन सकेंगे. मस्क का यह दिमाग को सीधे संगीत पहुंचाने का आइडिया हेडफोन कंपनियों से अलग है. इसमें संगीत सुनने के लिए हेडफोन की जरूरत नहीं होगी.

एलन मस्क का ब्रेन इंटफेस स्टार्टअप दिमाग के अंदर न्यूरोन्स को उत्तेजित करेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि संगीत दिमाग तक पहुंचे. Neuralink एक महत्वकांक्षा स्टार्टअप है जिसके ट्विटर पर दी जानकारी के मुताबिक यह मनुष्य के दिमाग से मशीनों को कनेक्ट करने के लिए ऊंचे बैंडविथ के इंटरफेस को विकसित कर रहा है. जहां 2017 के इस स्टार्टअप के बारे में अधिकतर जानकारी का अभी पता नहीं है, वहीं मस्क ने हाल ही में अपने पोडकास्ट में कहा कि शुरुआती तौर पर वे Parkinson’s जैसे ब्रेन डिसॉर्डर के मरीजों में न्यूरल कनेक्शन को ठीक करने पर काम कर रहे हैं.

इसके अलावा जो एक जानकारी स्टार्टअप और इसके प्रोजेक्ट के बारे में उपलब्ध है, वे 2019 में बनाई गई एक प्रेजेंटेशन पर आधारित है. प्रेजेंटेशन में मस्क ने कहा कि आखिर में स्टार्टअपएक पूरा ब्रेन-मशीन इंटरफेस ला सकता है.

स्टार्टअप के शुरुआती विजन को लगभग दो महीने की प्रेजेंटेशन में समझाया गया था जिसमें एक छोटे सेंसर की बात की गई थी. मस्क ने बताया था कि एक व्यक्ति के दिमाग से हजारों इलेक्ट्रॉड्स कनेक्ट किए जा सकते हैं. Nueralink के मुताबिक, इसे करना तनावपूर्ण नहीं है और यह वायरलेस और सही से काम करेगा. चिप वायर से बिना एयरपीस से कनेक्ट कर सकेगी और इयरपीस स्मार्टफोन ऐप्लीकेशन को जानकारी भेजेगा.

इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती टेक्नोलॉजी लक्ष्य है कि व्यक्ति केवल अपने विचारों से स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकेगा और लंबी अवधि में इस तकनीक का दूसरे डिवाइस जैसे रोबोटिक आर्म तक विस्तार किया जाएगा.

