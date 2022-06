Musk-Twitter Deal : मस्क ने ट्विटर को दी डील रद्द करने की धमकी, आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप

एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि Twitter की तरफ से उन्हें फर्जी एकाउंट्स के बारे में पूरी जानकारी बार-बार मांगने पर भी नहीं दी जा रही है.

एलन मस्क के वकीलों ने सोमवार को ट्विटर के नाम लिखी एक चिट्ठी में डील रद्द करने की धमकी दी है.

Elon Musk threatens to walk away from Twitter deal : दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने की अपनी पेशकश से पीछे हटने की धमकी दी है. सोमवार को आई खबर के मुताबिक मस्क ने ट्विटर पर अपने फर्जी यूजर एकाउंट का डेटा छिपाने का आरोप लगाते हुए यह धमकी दी है. अंतराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मस्क ने आरोप लगाया है कि ट्विटर की तरफ से उन्हें स्पैम बॉट एकाउंट्स यानी फर्जी एकाउंट्स के बारे में पूरी जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही है. मस्क के वकीलों ने लिखी ट्विटर को चिट्ठी टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ एलन मस्क के वकीलों ने सोमवार को ट्विटर के नाम लिखी एक चिट्ठी में डील रद्द करने की चेतावनी दी है. यह चिट्ठी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) में ट्विटर की सोमवार की फाइलिंग में शामिल है. एपी के मुताबिक इस चिट्ठी में कहा गया है कि एलन मस्क ने 9 मई से लेकर अब तक बार-बार फर्जी एकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी, ताकि वे इस बात का आंकलन कर सकें कि ट्विटर के कुल 229 मिलियन एकाउंट्स में कितने फर्जी हैं. लेकिन ट्विटर ने उन्हें यह जानकारी मुहैया नहीं कराई. ट्विटर पर डेटा नहीं देने का आरोप वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि एलन मस्क के जानकारी मांगने पर ट्विटर ने सिर्फ अपने टेस्टिंग मेथड यानी जांच के तरीकों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की. लेकिन वकीलों के पत्र के मुताबिक इस पेशकश का मतलब यही है कि वे एलन मस्क द्वारा मांगा गया डेटा देने से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि एलन मस्क डेटा चाहते हैं, ताकि वे अपने ढंग से उनका वेरिफिकेशन कर सकें. मस्क का मानना है कि ट्विटर का टेस्टिंग का तरीका ढीला-ढाला है. वकीलों की चिट्ठी में कहा गया है कि ट्विटर के साथ ताजा पत्र-व्यवहार के आधार पर मस्क को लगता है कि अप्रैल में किए गए मर्जर के समझौते के तहत उन्हें जानकारी हासिल करने का जो अधिकार है, उसे ट्विटर देने को तैयार नहीं है और उनकी राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही है. डील रद्द करने की खुली धमकी एलन मस्क के वकीलों की चिट्ठी में कहा गया है, “‘ट्विटर का यह रवैया मर्जर एग्रीमेंट के तहत उसकी जवाबदेही का खुला उल्लंघन है और इसलिए मिस्टर मस्क के पास इस मर्जर एग्रीमेट को रद्द करने या सौदे को पूरा नहीं करने समेत तमाम अधिकार मौजूद हैं.” ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का कहना है कि उनकी कंपनी का अनुमान लगातार यही रहा है कि ट्विटर पर 5 फीसदी से कम ही एकाउंट फर्जी हैं. ट्विटर अपने बॉट यानी फर्जी एकाउंट्स के एस्टीमेट अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ भी बरसों से शेयर करती आ रही है, जिसमें यह बात भी कही गई है कि उसके एस्टीमेट सही आंकड़े की तुलना में काफी कम भी हो सकते हैं. जानकारों का कहना है कि एलन मस्क ट्विटर के साथ हुए करार को इकतरफा तरीके से रद्द या होल्ड नहीं कर सकते हैं. हालांकि इसके बावजूद मस्क ऐसा जताने से बाज नहीं आ रहे कि वे वाकई ऐसा कर सकते हैं. जानकारों का यह भी मानना है कि अगर वे इस डील से पीछे हटे तो उन्हें 1 अरब डॉलर की ब्रेक-अप फीस भी देनी पड़ सकती है. इस विवाद के बीच सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही ट्विटर के शेयरों की कीमत में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है.

(Input : AP)

