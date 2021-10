Elon Musk ने Apple के 1900 रुपये के पोलिशिंग क्लोथ का उड़ाया मजाक, जानिए क्या है पूरा मामला

Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) ने Apple द्वारा हाल ही में डिवाइस की सफाई के लिए पेश किए गए पोलिशिंग क्लोथ का मजाक उड़ाया है. दरअसल, Apple के CEO टिम कुक ने एप्पल द्वारा इस्तांबुल में एक नया स्टोर खोलने के बारे में ट्वीट किया था. टिम कुक ने ट्विटर में लिखा, “हम इस कम्यूनिटी का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं और हम इस शानदार नई जगह पर ग्राहकों का स्वागत करते हैं, अब हम इसके लिए और इंतजार नहीं कर सकते.” एलन मस्क ने टिम कुक के इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, “आओ और एप्पल क्लोथ देखो.” मस्क ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने टिम कुक का रिप्लाई करते हुए एप्पल का मजाक उड़ा दिया.

Introducing Apple Bağdat Caddesi, our beautiful new store in Istanbul. We’re glad to be a part of this vibrant community and we can’t wait to welcome customers to this spectacular new space. pic.twitter.com/BtJiGDAeqq

दरअसल, Apple ने हाल ही में एक पोलिशिंग क्लोथ (Polishing Cloth) पेश किया था. इसका इस्तेमाल ग्राहक अपने डिवाइस का डिस्प्ले साफ करने के लिए कर सकते हैं. हालांकि, Apple ने डिवाइस को साफ करने के लिए बेचे जा रहे इस कपड़े की कीमत 1900 रुपये तय की है. इस महंगे क्लोथ की काफी चर्चा हो रही है.

Apple ने स्क्रीन की सफाई के लिए लॉन्च किया कपड़ा, इसकी कीमत जानकर आपके उड़ जाएंगे होश

Apple का कहना है कि यह कपड़ा सॉफ्ट, नॉन एब्रेसिव मटेरियल से बना हुआ है और इस कपड़े से Nano-Texture ग्लास समेत किसी भी Apple डिस्प्ले को साफ किया जा सकता है. Apple ने अपने वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट के साथ डिवाइसों की एक लिस्ट दी है. कंपनी का कहना है कि लिस्ट में शामिल डिवाइसों को इस कपड़े की मदद से साफ किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि कपड़ा किसी भी Apple प्रोडक्ट की स्क्रीन को साफ करने में सक्षम है.

