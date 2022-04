मस्क ने खरीदा Twitter तो 12 फीसदी फिसल गए Tesla के शेयर, जानिए निवेशक क्यों कर रहे बिकवाली

Tesla Share Down: ट्विटर की खरीदारी के लिए मस्क ने जितनी हिस्सेदारी को गिरवी रखा है, उससे लगभग दोगुनी वैल्यू शेयरों में गिरावट से साफ हो गई है.

मस्क की टेस्ला में 17 फीसदी हिस्सेदारी है.

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) खरीद लिया है और इस खरीदारी के बाद टेस्ला के शेयरों में मंगलवार को भारी गिरावट हुई. इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला के शेयर 12 फीसदी टूट गए जिसके चलते इसकी वैल्यू 12.6 हजार करोड़ डॉलर (966.53 हजार करोड़ रुपये) घट गई. मस्क ने ट्विटर को 4400 करोड़ डॉलर (3.38 लाख करोड़ रुपये) में खरीद लिया है जिसके चलते टेस्ला के निवेशक घबराहट में बिकवाली कर रहे हैं. मस्क टेस्ला के संस्थापक और सीईओ हैं. खास बात ये है कि ट्विटर की खरीदारी के लिए मस्क ने जितनी हिस्सेदारी को गिरवी रखा है, उससे लगभग दोगुनी वैल्यू शेयरों में गिरावट से साफ हो गई है. मस्क ने 2100 करोड़ डॉलर की व्यक्तिगत गारंटी दी है जबकि बिकवाली से उनके शेयरों की वैल्यू 4 हजार करोड़ डॉलर साफ हो चुकी है. Tesla Share Down: ट्विटर की खरीदारी के लिए मस्क ने जितनी हिस्सेदारी को गिरवी रखा है, उससे लगभग दोगुनी वैल्यू शेयरों में गिरावट से साफ हो गई है. इसलिए बढ़ी है निवेशकों को घबराहट दुनिया भर में धीमी आर्थिक गतिविधियों और महंगाई की तेज दर के चलते टेस्ला के शेयरों में गिरावट है. वहीं फेडरल रिजर्व दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है तो निवेशक हाई-ग्रोथ कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जिससे टेस्ला के शेयर गिर रहे हैं. हालांकि इसके अलावा मस्क की नई खरीदारी ने भी निवेशकों का सेंटिमेंट बिगाड़ा है. इंवेस्टमेंट फर्म Wedbush के एनालिस्ट डेनियल इव्स के मुताबिक ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क ने 2100 करोड़ डॉलर (1.61 लाख करोड़ रुपये) का पर्सनल गारंटी दी है और मस्क ने इसका खुलासा नहीं किया है कि यह फंड कहां से आएगा. ऐसे में निवेशकों को आशंका है कि मस्क टेस्ला के शेयरों की बिक्री कर सकते हैं ताकि ट्विटर की खरीदारी के लिए पैसों का जुगाड़ किया जाएगा. इस वजह से निवेशक टेस्ला के शेयरों की बिक्री कर रहे हैं. मस्क की टेस्ला में 17 फीसदी हिस्सेदारी टेस्ला के तिमाही नतीजे पिछले हफ्ते आए थे और यह बहुत शानदार रहा. इसके अलावा मंगलवार से पहले इसके शेयर इस साल NY FANG+ Index पर हाई-प्रोफाइल ग्रोथ स्टॉक्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर में शुमार थे. हालांकि ट्विटर की खरीदारी के बाद फैली अनिश्चितता के चलते इसके शेयरों की बिकवाली शुरू हो गई. ब्रिटेन की सरकारी ऑनलाइन इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एजे बेल के रूस माउल्ड के मुताबिक मस्क टेस्ला के शेयरों के कोलैटोरल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बड़ा रिस्क उठा रहे हैं. मस्क ने जब ट्विटर में हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया था तब यानी 4 अप्रैल के बाद से टेस्ला का मार्केट कैप 27.5 हजार करोड़ डॉलर (2108.01 लाख करोड़ रुपये) से अधिक गिर चुका है. यह करीब 23 फीसदी फिसल चुका है और टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी 4 हजार करोड़ डॉलर (3.07 लाख करोड़ रुपये) से अधिक फिसल चुकी है यानी कि जितनी हिस्सेदारी को मस्क ने ट्विटर की खरीदारी के लिए गिरवी रखा है, उतनी वैल्यू शेयरों की गिरावट से ही साफ हो चुकी है. मस्क की टेस्ला में 17 फीसदी हिस्सेदारी है. (इनपुट: ब्लूमबर्ग)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.