74th Independence Day: स्वतंत्रता दिवस से पहले Lava ने उतारा ‘प्राउडली इंडियन’ एडिशन Z61 Pro, A5 और A9; कीमत और खासियत

74th Independence Day of India: देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस को भुनाने के लिए घरेलू स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा ने ‘प्राउडलीइंडियन’ थीम पर कई फोन लॉन्च किए हैं. Lava के इस स्पेशल एडिशन में Lava Z61 Pro, Lava A9 और Lava A5 स्मार्टफोन को उतारा है. इन मॉडल्स के पीछे ‘प्राउडली इंडियन’ का लोगो लगा होगा. इसके अलावा, ट्राई कलर थीम पर बैक कवर और फ्लिप कवर फोन के साथ मिलेगा. इन फोन को जल्द रिटेल आउटलेट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

कंपनी ने Lava Z61 pro को जुलाई में लॉन्च किया था. शैम्पेन गोल्ड कलर वाले मॉडल के बैक साइड में ‘प्राउडलीइंडियन’ लोगो होगा. वहीं, Lava A5 और Lava A9 ट्राई कलर बैक पैनल्स के साथ आएंगे. कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह फोन बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पर उपलब्ध होंगे.

कंपनी ने बताया कि Lava Z61 pro ‘प्राउडलीइंडियन’ एडिशन 5,777 रुपये में उपलब्ध होगा. Lava Z61 pro के इस स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन में 5.45 इंच की एचडी प्लस फुल व्यू डिस्पले दी गई है. साथ ही इसमें 1.6 GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2GB रैम और 16GB स्टोरेज ऑप्शन है, जिसे microSD कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकेगा. फोन के रियर कैमरा 8MP का है, जो LED फ्लैश लाइट के साथ आएगा. फ्रंट कैमरा 5MP का है.

दूसरी ओर, Lava A5 फीचर फोन को 1,333 रुपये और Lava A9 फीचर फोन को 1,574 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Lava A5 फीचर फोन में ट्राई कलर वाला बैक कवर दिया गया है. साथ ही इसमें सुपर अल्ट्रा टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया गया है. फोन में 2.4 इंच QAGA डिस्पले मिलेगा, जो ड्यूल सिम स्लॉट और 32GB एक्सपैंडेबल स्टोरेज ऑप्शन के साथ है. पावरबैकअप के लिए फोन में 1000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे सिंगल बार चार्ज करके 3 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा. कंपनी ने कहा है कि Lava A5 और Lava A9 की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है. जल्द ही यह दूसरे ईशॉपिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे.

