कैमरा, बैटरी लाइफ या ऑडियो क्वालिटी? स्मार्टफोन खरीदने में ग्राहक क्या देखते हैं?

Smartphone users: स्मार्टफोन खरीदने में ग्राहक सबसे अधिक किस फीचर को तरजीह देते हैं? यदि आपका जवाब कैमरा है तो शायद आप गलत हैं. क्योंकि, एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि कंज्यूमर स्मार्टफोन खरीदने के लिए कैमरा से ज्यादा महत्व ऑडियो क्वालिटी को देते हैं. साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) के नए अध्ययन के अनुसार, भारतीय ग्राहक स्मार्टफोन खरीदने के लिए ऑडियो क्वालिटी को कैमरा एवं बैटरी से ज्यादा महत्व देते हैं. सभी पैरामीटर्स में हर चार में से एक यूजर ने ऑडियो क्वालिटी को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब उपभोक्ताओं का रूझान ‘ऑडियो क्वालिटी’ की ओर हुआ है. इसका कारण घरों में ज्यादा घंटों तक रहना हो सकता है.

‘‘स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऑडियो का क्या मतलब है?’’, इस शीर्षक के साथ सीएमआर ने अध्ययन भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक डिजिटव सर्वे कराया गया. देश के 6 शहरों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में 18 से 40 आयु वर्ग के 1012 लोगों के बीच हुए सर्वे में जुलाई 2020 में कराया गया.

सीएमआर के सर्वे के अनुसार, 100 में से 66 भारतीय ऑडियो क्वालिटी को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं. जबकि बैटरी लाइफ को 61 और कैमरा को 60 का स्कोर मिला है. स्मार्टफोन यूजर्स ऑडियो का इस्तेमाल कई तरह करते हैं. सर्वे में शामिल करीब 94 फीसदी का कहना था कि वे पॉपुलर ऑडियो ओटीटी प्लेटफाॅर्म्स पर संगीत सुनते हैं. पसंदीदा ऑडियो एक्सेसरीज के बारे में एक रोचक जानकारी सामने आई. सर्वे में शामिल करीब 78 प्रतिशत उपभोक्ता वायर्ड ईयरप्लग पसंद करते हैं, जबकि 65 फीसदी ईयरबड इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर यूजर शॉर्ट वीडियो को को तरजीह देते हैं.

सीएमआर का सर्वे कहता है कि बेहतर ऑडियो अनुभव का मतलब अलग-अलग यूजर्स के लिए अलग-अलग है. मसलन, 69 फीसदी बेहतर ऑडियो अनुभव का मतलब वॉयस एवं संवाद की क्लैरिटी मानते हैं. हर 8 में से 5 यूजर गेमिंग के दौरान ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं. उनमें से 72 फीसदी इससे संतुष्ट हैं. यूजर्स का यह भी मानना है कि ऑडियो की समस्या एक आम समस्या हो चुकी है. सात में से तीन यूजर्स को स्मार्टफोन ऑडियो में नियमित तौर पर कुछ समस्याएं होती हैं.

