दिवाली सेल: Amazon पर हेडफोन, ईयरबड, वायरलेस ईयरफोन 75% तक सस्ते; boAt, Sony, JBL, OnePlus समेत तमाम बड़े ब्रांड्स पर ऑफर

देश में तमाम ई-कॉमर्स वेबसाइट पर दिवाली से पहले त्योहारी सीजन में सेल चल रही है. ऐसे में अब अमेजन ने एक म्जूजिक फेस्ट सेल का एलान किया है, जिसके तहत हेडफोन, ईयरबड, वायरलेस ईयरफोन, वायरलेस नेकबैंड आदि पर डिस्काउंट मिलेगा. इस सेल में ग्राहकों को हेडफोन पर 75 फीसदी तक छूट मिलेगी जिसमें boAt, Sony, JBL, OnePlus, pTron, Jabra, Realme, Oppo, Samsung, Sennheiser, Infinity, Mi, Blaupunkt, Bose आदि लोकप्रिय ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

ग्राहक सोनी के प्रोडक्ट्स पर 45 फीसदी तक, JBL हेडफोन पर 50 फीसदी तक छूट और वनप्लस इयरफोन को 1999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं. वे Sennheiser, Realme और Oppo जैसे ब्रांड्स से भी खरीदारी करके 50 फीसदी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. इस म्यूजिक फेस्ट के दौरान ग्राहक एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट 5,000 रुपये की मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पर ले सकते हैं.

कंपनी ने बयान में ऑफर्स के बारे में बताया है. इसके मुताबिक अगर आप वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदना चाहते हैं, boAt Rockerz 255 को 2990 रुपये के बजाय 999 रुपये में खरीद सकते हैं. सेल में Noise Shots X5 PRO ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड की कीमत 7999 रुपये के बजाय 3,499 रुपये है.

Infinity (JBL) Glide 120 प्रीमियम वायरलेस नेकबैंड को अमेजन पर 2999 रुपये के बजाय 899 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Jabra Elite 65t वायरलेस इयबड 15,499 रुपये के बजाय केवल 3,999 रुपये में खरीद सकते हैं. अमेजन की सेल में सोनी के WF-1000XM3 वायरलेस इयरबड को 19,990 रुपये के बजाय 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

बता दें कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी चल रही है. सेल में HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. डेबिट कार्ड पर यह अधिकतम 2,250 रुपये और क्रेडिट कार्ड पर 4,750 रुपये रहेगा. क्रेडिट कार्ड पर बोनस कैशबैक ऑफर भी है जो अधिकतम 7,250 रुपये होगा. इससे एक दिन पहले फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ने अपनी सेल शुरू की थी. अमेजन की सेल में स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है.

