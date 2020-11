दिवाली 2020: अपने घर को बनाएं स्मार्ट, ये गैजेट्स आसान करेंगे हर काम, 5,000 रु से कम कीमत

Smart Home Gadgets on Diwali 2020: दिवाली का मौका है. जाहिर है आप भी अपने घर की सजावट करते होंगे. दिवाली पर अपने घर के लिए हम कई तरह की नई चीजें खरीदते हैं. ऐसे में ये कितना अच्छा होगा कि हम ऐसी चीजें खरीदें जो हमारे काम भी आएं. बाजार में कई ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं, जो आपके बड़े काम के हो सकते हैं. इनका इस्तेमाल कर आप अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हैं. इन गैजेट को 5,000 रुपये तक की कीमत में खरीदा जा सकता है. आज हम आपको ऐसे 5 गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपका काम आसान करेंगे.

अगर घर पर नॉन-स्मार्ट टीवी मौजूद है, तो अमेजन फायर टीवी स्टिक को खरीदकर आप इसे स्मार्ट बना सकते हैं. वर्तमान में यह अमेजन डॉट इन पर 3,599 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. इसे 3,999 रुपये में लॉन्च किया गया है. यह स्मार्ट डिवाइस वॉयस रिमोट कंट्रोल के साथ आता है. एलेक्सा इनेबल्ड रिमोट से टीवी को कंट्रोल किया जा सकता है. यह 4K अल्ट्रा एचडी, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, HDR-10, HLG और HDR-10+ को सपोर्ट करता है. डिवाइस में क्वॉड कोर प्रोसेसर दिया गया है.

एक स्मार्टस्पीकर लगभग हमारे सारे काम कर सकता है जैसे यह आपके लिए गाने बजा सकता है, कॉल कर सकता है, लाइट को कंट्रोल कर सकता है और टीवी को भी कंट्रोल कर सकता है. स्मार्ट स्पीकर स्मार्टफोन से होने वाले लगभग सभी काम कर सकता है.

Amazon Echo Dot 3rd-gen इसमें सबसे अच्छा और लेटेस्ट ऑप्शन है. ये सबसे किफायती भी है. इसे 2,749 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसे Alexa की मदद से आप अपने दूसरे स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें LED डिस्प्ले भी है जो बाहर के तापमान, समय और अलार्म, टाइमर आदि को दिखाता है.

अगर आपको अपना घर स्मार्ट बनाना है, तो आपके घर में स्मार्ट बल्ब का होना जरूरी है. स्मार्ट बल्ब को किसी डिवाइस जैसे स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसकी ब्राइटनेस और कलर को स्थिति के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं. ऐसा ऑप्शन आपको सामान्य बल्ब में नहीं मिलता.

Xiaomi Mi LED बल्ब एक अच्छा ऑप्शन है. इसे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं. इसकी कीमत 1,299 रुपये है. ये Amazon Alexa और Google Assistant के साथ भी काम कर सकता है.

Syska LED 9W स्मार्ट बल्ब की शुरुआती कीमत 799 रुपये है. इसको आप स्मार्टफोन से कंट्रोल करके इसकी ब्राइटनेस को कम या बढ़ा सकते हैं. Amazon पर बड़ी छूट के साथ अभी ये 75 रुपये में मिल रहा है.

Mi Motion Activated Night Light 2 भी एक ऑप्शन है, जो अच्छा स्मार्ट होम डिवाइस है. यह 360 डिग्री रोटेट होता है. इसके लिए लैंप को मैन्युली ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह होम डिटेक्शन के साथ काम करता है. कीमत 599 रुपये है.

घर पर अमेजन का स्मार्ट प्लग भी बहुत काम आता है. यह ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए 1,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इससे अपनी आवाज से होम अप्लायंसेज को कंट्रोल किया जा सकता है. आप एलेक्सा से कहकर लैंप को ऑन या फोन चार्ज कर सकते हैं. यह एसी या गीजर जैसे हैवी अप्लायंसेज को सपोर्ट नहीं करता है.

इसके अलावा आप Sonoff का स्मार्ट स्विच भी खरीद सकते हैं. इसे आप Amazon Alexa या Google Assistant से भी ऑपरेट कर सकते हैं. अमेजन पर ये आपको 649 रुपये का मिल जाएगा.

भारत का स्मार्टफोन बाजार सितंबर तिमाही में 17 फीसदी फीसदी बढ़ा, Xiaomi सबसे आगे

घर के दरवाजे पर या बच्चों के कमरे में सुरक्षा के लिहाज से स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा बहुत मदद करता है. इसे स्मार्टफोन या टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है.

Mi का WiFi camera इसमें एक अच्छा ऑप्शन है. ये 360 डिग्री घूमकर नजर रख सकता है. बाजार में इसकी कीमत 2,699 रुपये है. इसमें मोशन सेंसर हैं. साथ ही ये रात में भी नजर रख सकता है. इसमें 64GB माइक्रो SD कार्ड स्पोर्ट है.

CP Plus का WiFi home security camera भी एक अच्छा ऑप्शन है. ये आपको 2,699 रुपये में मिल जाएगा. ये फुल एचडी रैजोल्यूशन देता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.