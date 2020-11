Diwali 2020: अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं ये 5 गैजेट, 5,000 रुपये से कम कीमत

Best Diwali 2020 Gadgets to Gift Under Rs 5000: दिवाली का त्योहार अब कुछ ही दिन दूर रह गया है. ऐसे में अपनों के लिए तोहफे खरीदने का मौका भी आ गया है. लोग दिवाली पर अपनों को कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी कई चीजें गिफ्ट करते हैं. लेकिन इन सब चीजों के अलावा आप दिवाली पर गैजेट भी गिफ्ट कर सकते हैं. ये गैजेट आप 5,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं. साथ ही, आप इन्हें जिस व्यक्ति को तोहफे में देंगे, उसके बहुत काम आएंगे. आज हम आपको ऐसे 5 गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

इस दिवाली पर गिफ्ट करने के लिए फिटनेस बैंड एक अच्छा ऑप्शन है. इससे व्यक्ति अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकता है. समय के साथ ही सेहत का ध्यान रखने के लिए यह एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है.

इसमें Mi Band 5 एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह 2,499 रुपये की कीमत में आता है. और इसमें कई नए फीचर्स दिए गए हैं जिनमें मैगनेटिक चार्जिंग टैक्नीक शामिल है. इसके साथ MiFit ऐप का एक्सेस और इन्टरेक्टिव कलर डिस्प्ले दिया गया है. बैंड में स्पोर्ट्स मोड, योगा, इंडोर और साइकलिंग मोड भी शमिल है.

Honor Band 5 की बाजार में सिर्फ 2,399 रुपए है. यह अलग-अलग रंगों में आता है. और यह भारत में मौजूद सबसे काफी किफायती बैंड्स में से एक है.

स्मार्टहोम गैजेट्स में Amazon Echo Dot 4th Gen बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी कीमत 3,249 रुपये है. यह 1.6 इंच ऑडियो ड्राइवर है. इस प्रोडक्ट में ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई और 3.5 mm का हेडफोन जैक म्यूट बटन और टैप टू स्नूज फीचर के साथ दिया गया है.

जो लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, उन्हें आप इयरबड तोहफे में दे सकते हैं.

इनमें वनप्लस इयरबड अच्छा ऑप्शन. बाजार में इनकी कीमत 4,990 रुपये है. इसमें ब्लूटूथ 5.0 के साथ वॉयस कॉल के साथ नॉइस कैंसिलेशन फीचर और चार्जिंग के लिए 430mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा फास्ट चार्जिंग के लिए 10W यूएसबी टाइप सी है.

म्यूजिक पसंद करने वालों को आप स्मार्ट स्पीकर भी तोहफे में दे सकते हैं. इसके साथ ही दिवाली के मौके पर घर में पार्टी करनी हो, तो इसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है.

आप Mi स्मार्ट स्पीकर ले सकते हैं. बाजार में इसकी कीमत 3,499 रुपये है. यह इन बिल्ट गूगल वॉयस असिस्टेंट के साथ आता है. इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई बेस्ड Chromecast ऑडियो कनेक्टिविटी फीचर भी है. इसके साथ 63.5mm का फुल रेंज ड्राइवर के साथ 12W की साउंड आउटपुट है.

दिवाली के मौके पर घर को जगमग करने के लिए यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

आप 2,499 रुपये में Mi Bedside Lamp 2 खरीद सकते हैं. यह IP20 रेटिंग के साथ मोड बटन और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट बार के साथ आता है. इसके अलावा इसमें लगभग LED की 25 हजार घंटे की सर्विस लाइफ, ब्लूटूथ 4.2 और वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स हैं.

