Dell XPS 17 लैपटॉप भारत में लॉन्च, Apple MacBook Pro से होगा मुकाबला; जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Dell XPS 17 लैपटॉप भारत में लॉन्च हो गया है. इसका मई महीने में ग्लोबल लॉन्च हुआ था. पिछले महीने Dell XPS 14 और XPS 15 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और अब यह नया लैपटॉप इस लाइनअप में जुड़ गया है. Dell XPS 17 में कार्बन फायर कीबोर्ड डैक दिया गया है. इसमें Nvidia GPU भी मौजूद है जो गेमिंग में मदद करता है. इस लैपटॉप का मुकाबला Apple MacBook Pro 16 इंच से लॉन्च होगा.

Dell XPS की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 2,09,500 रुपये बेस मॉडल के लिए होगी. इस मॉडल में 10th जनरेशन Intel Core i7 CPU, 8GB रैम और 1TB स्टोरेज और फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है. कंपनी ने कहा कि लैपटॉप भारत में अमेजन, डेल इंडिया वेबसाइट और डेल एक्सलूसिव स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा.

Dell XPS 17 में विन्डोज 10 होम प्री-इंस्टॉल होता है. इसमें 17.0 इंच का फुल एचडी प्लस इनफिनिटी ऐज एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले 16:10 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ है. इस लैपटॉप में UHD डिस्प्ले का भी विकल्प दिया गया है. Dell XPS 17 में 10th जनरेशन Intel Core i7 CPU, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti तक और 32GB तक की रैम मौजूद है. स्टोरेज के लिए 1TB PCIe SSD है.

ऑडियो के लिए लैपटॉप के दो 2.5W स्टीरियो वूफर्स और दो 1.5W stereo tweeters दिए गए हैं. इसके साथ 97Wh बैटरी भी है. कनेक्टिविटी के लिए Dell XPS 17 में किलर वाईफाई 6 AX1650 (2 x 2), ब्लूटूथ 5.1, चार थंडरबॉल्ट 3 पोर्ट, एक फुल साइज SD कार्ड रीडर और एक 3.5mm का हेडफोन/ माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मौजूद है.

यह लैपटॉप 248.05×374.45×19.5mm और 2.1 किलोग्राम के वजन के साथ आता है.

Dell XPS 17 एक बिल्ट इन सेंसर के साथ आता है. इसमें आपको आसानी से लॉगइन करने के लिए Windows Hello फेशियल रिकोग्निशन मिलेगा. कीबोर्ड डैक कार्बन फायर से बना है, जिससे वजन को कम रखने में मदद मिलती है.

