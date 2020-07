Dell XPS 13 और XPS 15 प्रीमियम लैपटॉप भारत में लॉन्च, बड़े डिस्प्ले के साथ कई शानदार फीचर्स

Dell XPS 13 और XPS 15 प्रीमियम लैपटॉप में लॉन्च हुए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 1.5 लाख रुपये से कम है. कंपनी के इन लेटेस्ट लैपटॉप में 16:10 का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है. इन डिवाइसेज को सेल के लिए अमेजन इंडिया पर लिस्ट किया गया है. दोनों लैपटॉप में 10th जनरेशन Intel प्रोसेसर मौजूद है. Dell XPS 15 4K डिस्प्ले के ऑप्शन के साथ भी आता है.

Dell XPS 13 की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 1,44,807 रुपये (GST समेत), जबकि Dell XPS 15 की शुरुआती कीमत 1,86,072 रुपये (GST समेत) है. इन दोनों लैपटॉप को अमेजन से खरीदा जा सकता है. Dell XPS 13 लैपटॉप सिल्वर और व्टाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि Dell XPS 15 केवल सिल्वर कलर ऑप्शन में आता है.

Dell XPS 13 में 13.3 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 91.5 फीसदी का है. इसमें 10th gen इंटेल कोर प्रोसेसर हैं. इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है. डुअल 2.5W स्टीरियो स्पीकर्स के साथ किलर वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 हैं जो वायरलेस कनेक्टिवटी को देखते हैं. लैपटॉप 14.8x296x199mm और 1.2 किलोग्राम वजन के साथ आता है. इसमें 3.5 का ऑडियो जैक और माइक्रो एसडी कार्ड रीडर भी मौजूद है.

Dell XPS 13 में 32GB तक की रैम है जबकि इसमें स्टोरेज 2TB तक का मिलता है. लैपटॉप 52WHr बैटरी के साथ आता है. कंपनी फुल एचडी मॉडल पर 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ और UHD मॉडल के जरिए 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करता है.

Dell XPS 15 में 4K UHD+ टचस्क्रीन और फुल एचडी प्लस नॉन-टचस्क्रीन ऑप्शन मौजूद हैं. इसमें विन्डोज 10 होम और 15.6 इंच का InfinityEdge डिस्प्ले जो 16:10 अस्पेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन मौजूद है. इसके अलावा बेस वेरिएंट में 10th जनरेशन Intel Core i5-10300H प्रोसेसर है. इस लैपटॉप में 1TB तक का स्टोरेज दिया गया है.

लैपटॉप में 3.5mm का हेडफोन जैक भी मौजूद है. इसके अलावा नॉन-टच वर्जन में 56Whr की बैटरी और टचस्क्रीन मॉडल पर 86Whr की बैटरी मौजूद है. कंपनी का दावा है कि बैटरी फुल एचडी प्लस मॉडल पर 24 घंटे तक और UHD+ मॉडल पर 13 घंटे तक चल सकती है.

कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.0, दो थंडरबॉल्ट 3 पोर्ट और एक यूएसबी टाइप सी 3.1 दिया गया है.

