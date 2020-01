मोदी सरकार दे रही है 2 करोड़ रु का इनाम, आपको पूरा करना होगा ये ग्रैंड चैलेंज

Cyber Security Grand Challenge 2020: सरकार की ओर से इनोवेशन को बढ़ावा देने और देश की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए एक प्रतियो​गिता शुरू की गई है. इसका नाम साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज (Cyber Security Grand Challenge) है. इसका एलान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है. यह देश में साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं को विकसित कर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है. इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 2 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी.

यह ग्रैंड चैलेंज 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और टीम का रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी 2020 तक किया जा सकता है. इनकॉरपोरेटेड/रजिस्टर्ड स्टार्टअप की डिटेल्स के साथ आइडिया नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 16 मार्च 2020 है.

ग्रैंड चैलेंज में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को DPIIT के नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए. इन नियमों के मुता​बिक किसी एंटिटी को इन शर्तों पर स्टार्टअप माना जाएगा…

इसमें भाग लेने वालों को टीम में आवेदन करना होगा और तीन चैलेंज के तीन चरणों आइडिया, मिनिमल वायबल प्रॉडक्ट (MVP) और फाइनल प्रॉडक्ट बिल्डिंग से गुजरना होगा. आइडिया स्टेज में 12 टीमों में से हर टीम को 5 लाख रुपये, एमवीपी स्टेज में 6 टीमों में से हर टीम को 10 लाख रुपये और फाइनल स्टेज में विनर टीम को 1 करोड़ रुपये, फर्स्ट रनर अप को 60 लाख और सेकंड रनर अप को 40 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे. इसके अलावा बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मेंटोरशिप और गाइडेंस पाने का भी मौका रहेगा.

इस प्रतियोगिता के विस्तृत नियम कानूनों और अप्लाई करने से संबंधित जानकारी https://innovate.mygov.in/cyber-security-grand-challenge/ से हासिल की जा सकती है.

