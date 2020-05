COVID19 से बढ़ गई क्लाउड सर्विसेज की मांग, कंपनियों के लिए एक मौका

कोविड19 (COVID19) महामारी से डेटा सेवाओं की मांग अचानक बढ़ गई है क्योंकि बड़े पैमाने पर घर से काम हो रहा है. विभिन्‍न जगहों से काम करने वाली टीमों की सही फंक्‍शनिंग के लिए डेटा सर्विसेज उसकी मूल आवश्‍यकता है. डिजिटलीकरण ने क्लाउड सेवाओं की मांग को भी बढ़ाया है और अत्‍याधुनिक क्‍लाउड समाधान उपलब्‍ध कराने वाली कंपनियां इस नए व्‍यावसायिक अवसर का अच्‍छा लाभ उठा सकती हैं.

डेटा केंद्रों में स्थान और सेवाओं की मांग आगे और बढ़ेगी क्योंकि कंपनियां कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के नए-नए तरीके खोज रही हैं और विभिन्‍न स्‍थानों के बारे में विचार कर रही हैं. उद्योगों में डिजिटल मोड का इस्तेमाल अचानक से बेहद ज्यादा बढ़ा है. सहयोगी उपकरण जैसे जूम और एसएपी जैसे एंटरप्राइज टूल की अधिक मांग है.

एक अनुमान के अनुसार, डेटा केंद्रों में क्षमता उपयोग में 30-35% की वृद्धि हुई है. कोविड19 के बाद इस मांग में और उछाल आएगा. कंपनियों ने नई कार्यशैली से उत्पादकता में वृद्धि के लाभों का अनुभव किया है. इसलिए वे अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण करेंगी और यह क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देगा.

वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए, हमें यह महसूस करना चाहिए कि ये बदलाव नई सोच और व्यवहार से प्रेरित होंगे जिन्हें अब हमारा समाज अपनाने लगा है. हम पहले से कहीं अधिक डिजिटल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब हम दोस्तों या व्यावसायिक सहयोगियों के साथ बातचीत करने का फैसला करते हैं तो किसने सोचा था कि जूम डिफॉल्ट विकल्प बन जाएगा? आज कॉन्‍टैक्‍टलेस ग्रॉसरी शॉपिंग और खाना वास्तविकता बन रहे हैं. व्यवसाय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं ताकि वे नए ग्राहकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखें.

आने वाले वक्त में डिजिटल दुनिया को अपनाने वाले संगठन विकसित होंगे. इस महामारी से पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रतियोगिता को रोकने के लिए एक उपकरण समझा जाता था. अब डिजिटल परिवर्तन में कोविड-19 महत्वपूर्ण मोड़ है. आप या तो डिजिटल तरीके अपनाएंगे या खेल से बाहर रह जाएंगे.

स्थिति सामान्य होने के बाद, डिजिटल उत्पाद और सेवाओं से कंपनियों को अभूतपूर्व मंदी से निपट पाने, ग्राहकों में विश्वास पैदा करने और ग्राहक निष्‍ठा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. भारतीय कंपनियां इस दशक में बेहतर तरीके से क्लाउड को अपनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही थीं. कोविड-19 ने उसी के लिए उत्प्रेरक का काम किया है. अनुभवों के परिणामस्वरूप, सीआईओ पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से क्लाउड को देखेंगे.

By: Piyush Somani – Founder, CMD & CEO, ESDS Software Solution Ltd

