Covid Vaccination: Paytm पर अब बुक भी होगा कोरोना वैक्सीन का स्लॉट, अब तक सिर्फ टीके की उपलब्धता का चलता था पता

पेटीएम (Paytm) ने सोमवार को कहा कि उसके यूजर्स ऐप पर उपलब्ध स्लॉट खोजने के अलावा वैक्सीनेशन के लिए अप्वॉइंटमेंट भी बुक करा सकेंगे. पेटीएम ने एक बयान में कहा कि पेटीएम यूजर्स अब पेटीएम ऐप के जरिए अपने नजदीकी केंद्रों पर दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट को खोज और बुक करा सकते हैं. कंपनी ने कहा कि इस सर्विस से भारतीयों को बिना किसी रूकावट के वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कराने और इम्यूनिटी हासिल करने और मौजूदा महामारी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी.

कोविन के हेड आर एस शर्मा ने हाल ही में कहा था कि दर्जनों इकाइयां जिसमें बड़ी डिजिटल कंपनियां जैसे पेटीएम, मेक माई ट्रिप और इंफोसिस शामिल हैं, वैक्सीन बुकिंग पेश करने के लिए मंजूरी की कोशिश कर रही हैं. सरकार ने पिछले महीने कोविन के थर्ड पार्टी ऐप्लीकेशंस के साथ इंटिग्रेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिससे ऐप्स के लिए रास्ता आसान हो गया था. इससे पहले फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर HealthifyMe जैसे स्टार्टअप्स ने कुछ टूल्स को लॉन्च किया था, जिनकी मदद से वैक्सीनेशन अप्वॉइंटमेंट्स के लिए स्लॉट्स को खोजा जा सकता है.

Under45 और GetJab जैसे प्लेटफॉर्म्स तेजी से लोकप्रिय हुए क्योंकि वे यूजर्स को वैक्सीन स्लॉट के खुलने पर अलर्ट भेजते हैं और फिर उन्हें कोविन प्लेटफॉर्म पर अप्वॉइंटमेंट बुक कराने के लिए ले जाते हैं.

पेटीएम ने भी मई में ऐप पर वैक्सीन फाइंडर फीचर लॉन्च किया था, जो यूजर को वैक्सीन बुकिंग के लिए लीड खोजने में मदद करता है, जिसमें जानकारी जैसे उपलब्ध वैक्सीन का टाइप और उसके लिए की जाने वाली फीस शामिल है. पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी कोशिश है कि भारत महामारी से बाहर ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकले. उनका वैक्सीन फाइंडर नागरिकों की करीबी केंद्रों पर स्लॉट को बुक करने और टीका लगवाने में मदद करेगा.

Realme GT 5G Launch: रियलमी का नया 5G स्मार्टफोन 15 जून को होगा लॉन्च, साथ में आएगा लैपटॉप और टैबलेट

भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण को तेज कर रहा है. भारत ने अब तक योग्य लाभार्थियों को 25.4 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.