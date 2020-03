BSNL, MTNL, Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी! प्रीपेड के लिए वैधता अवधि बढ़ी, मिलेगा 10 रु का अतिरिक्त टॉक टाइम

Coronavirus Lockdown: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में दूरसंचार कंपनियों BSNL, MTNL और एयरटेल ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए वैधता अवधि को बढ़ा दिया है. BSNL व MTNL ने जहां इसे 20 अप्रैल तक बढ़ाया है, वहीं एयरटेल ने 17 अप्रैल तक की राहत दी है. साथ ही तीनों कंपनियों ने 10 रुपये का अतिरिक्त टॉकटाइम देने की भी पेशकश की है. यह योजना प्रति उपभोक्ता कम खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए ही सीमित होगी.

इससे पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिरकण’ (TRAI) ने सार्वजनिक पाबंदी को देखते हुए दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने को कहा था, ताकि इस दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके. साथ ही ट्राई ने ऐसे ग्राहकों को ‘प्राथमिकता के साथ’ निर्बाध दूरसंचार सेवाएं देने पर कंपनियों की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी थी.

इसके बाद सरकारी क्षेत्र की BSNL और MTNL ने एक बयान में कहा , ‘‘जिन प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि 22 मार्च 2020 को खत्म हो गई है, कंपनी उनकी वैधता को 20 अप्रैल 2020 तक मुफ्त में बढ़ा रही है. वहीं इस दौरान जिन लोगों का बैलेंस शून्य हो गया है कंपनी की ओर से उन्हें 10 रुपये का मुफ्त टॉकटाइम भी दिया जाएगा.’’ BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार ने ग्राहकों से डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर अपने फोन नंबरों को रिचार्ज कराने के लिए भी कहा.

इस बारे में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया , ‘‘इससे ऐसे गरीब लोगों को मदद मिलेगी, जिनका मोबाइल बैलेंस इस दौरान शून्य हो गया है.’’ प्रसाद ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के सभी परिक्षेत्र प्रमुखों से दूरसंचार जैसी अनिवार्य सेवाओं की समीक्षा भी की.

Now @BSNLCorporate & @MTNLOfficial will extend validity period of their pre-paid mobiles upto 20 April 2020 & provide ₹10 of additional talk time even after zero balance. This will enable poor people make calls for help even if they don’t have any balance left. #21daysLockdown

वहीं निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने एक बयान में कहा, ‘‘वह अपने आठ करोड़ प्रीपेड ग्राहकों की वैधता 17 अप्रैल तक बढ़ा रही है. साथ ही ग्राहकों के फोन नंबरों पर 10 रुपये का टॉकटाइम भी देगी.’’ ये 8 करोड़ ग्राहक मौजूदा प्लान के खत्म हने के बाद भी अपने एयरटेल मोबाइल नंबर पर इनकमिंग कॉल पाते रहेंगे. यह फायदा अगले 48 घंटों में उपलब्ध हो जाएगा. कंपनी ने यह भी कहा ​है कि वह लॉकडाउन के दौरान दिए जा रहे 10 रुपये के टॉक टाइम को बाद में उनसे वसूल नहीं करेगी. कंपनी के चीफ मार्केटिंग अधिकारी शाश्वत शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों को अपने परिजनों से जुड़े रहने में मदद करने के लिए कंपनी ने यह निर्णय किया है.

कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 25 मार्च से 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी. ट्राई ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में रखा गया है और उसे इस बंद से छूट दी गई है. हालांकि इस बंद से ग्राहक देखभाल केंद्रों और बिक्री केंद्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. ऐसे में संभावना है कि प्रीपेड ग्राहक अपना टॉपअप या वैधता बढ़वाना चाहें. इसमें ऑफलाइन इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सेवा बाधित हो सकती है. इसलिए ट्राई ने कंपनियों को वैधता बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा.

