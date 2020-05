अब JioPhone पर भी आरोग्य सेतु सुविधा, KaiOS के लिए लॉन्च हुआ एडिशन

अब जियोफोन (JioPhone) यूजर्स भी आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) की सुविधा का फायदा ले सकेंगे. जियोफोन के एक मॉडल पर आरोग्य सेतु ऐप का एडिशन लॉन्च हो गया है. अगले कुछ दिनों में इसे जियोफोन के अन्य मॉडल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा. आरोग्य सेतु कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है. एक सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसे अब जियोफोन के करीब पचास लाख यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं.

आरोग्य सेतु ऐप अभी तक आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के लिए उपलब्ध था. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस खंड (एनईजीडी) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभिषेक सिंह ने कहा, ‘‘जियोफोन काई-ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जो एंड्रॉयड और आईओएस से अलग है. इसलिये हमने काई-ओएस के लिए आरोग्य सेतु का एडिशन विकसित किया है. इसे आज जारी किया गया है.” सिंह ने बताया कि एनईजीडी ने ऐप के काई-ओएस संस्करण को विकसित करने में मदद की है.

रिलायंस जियो ने इस बारे में भेजे गए ई-मेल पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है. इसे लगभग 10.19 करोड़ यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं. सिंह ने कहा, “सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई सुरक्षित हो. सरकार चाहती है कि यह ऐप हर उस व्यक्ति के पास हो, जिसके फोन में ऐप इंस्टॉल हो सकता है.’’

सरकार आरोग्य सेतु IVRS (इंस्टैंट वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम) प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर चुकी है. इसकी मदद से सभी फीचर फोन्स और लैंडलाइन्स पर भी आरोग्य सेतु की सर्विस उपलब्ध है. आरोग्य सेतु IVRS की मदद से फीचर फोन्स व लैंडलाइन पर यूजर अपना हेल्थ स्टेटस मुफ्त में जांच सकते हैं. इसके लिए यूजर को 1921 पर मिस्ड कॉल देनी होगी. बदले में उन्हें रिटर्न कॉल आएगी, जिस पर उनसे वही सवाल किए जाएंगे जो आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आते हैं. यूजर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर उसे रियल टाइम बेसिस पर एसएमएस से उसके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जवाब दिए जाएंगे. यूजर को सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएं, इसके लिए अलर्ट मिलेंगे. आरोग्य सेतु आईवीआरएस प्लेटफॉर्म 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है और यूजर को एसएमएस भी उसी भाषा में मिलेगा, जिसमें उसने जानकारी दी है.

