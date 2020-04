कोरोना संकट: मेडिकल वर्कर्स के लिए Apple बना रही फेस शील्ड, चीन और अमेरिका की फैक्ट्रियों में चल रहा काम

दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल (Apple) ने कहा है कि वह कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज में दिन-रात जुटे चिकित्साकर्मियों के लिए फेस शील्ड (मुखौटे) बना रही रही है. एप्पल के सीईओ टिम कुक (Tim Cook) ने इस बारे में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. कुक ने वीडियो में कहा है कि कंपनी पहले ही दुनियाभर में मौजूद अपनी सप्लाई चेन से 2 करोड़ से ज्यादा मास्क उपलब्ध करा चुकी है.

दुनिया के विभिन्न देशों में इसकी कमी देखते हुए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने स्वयं सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण ‘फेस शील्ड’ का डिजाइन किया है. अमेरिका और चीन स्थित एप्पल के करखानों में इसका उत्पादन शुरू किया गया है. कंपनी की डिजाइन, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस और पैकेजिंग टीम्स इस पर काम रही हैं.

फेस शील्ड की पहली खेप पिछले सप्ताह अमेरिका में सांता क्लारा, कैलिफोर्निया के अस्पतालों में पहुंच चुकी है. ये शील्ड पूरी तरह एडजस्टेबल हैं और इन्हें केवल 2 मिनट में असेंबल किया जा सकता है. कुक ने कहा कि हमारी इस सप्ताह के अंत तक 10 लाख ‘फेस शील्ड’ सप्लाई करने की योजना है.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

शुरू में वितरण अमेरिका में किया जाएगा लेकिन जल्दी ही इसका दूसरे देशों में वितरण शुरू होने की उम्मीद है. इसके साथ ही एप्पल उन कंपनियों में शामिल हो गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सुरक्षात्मक उत्पाद बनाने को लेकर अपने कारखानों में कुछ बदलाव कर इनका उत्पादन शुरू किया है.

