लॉकडाउन: वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? इन 6 टिप्स से करें मैनेज, बेहतर रहेगी प्रोडक्टिविटी

Corona Lockdown: कोरोनावायरस के चलते इस वक्त भारत समेत लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन झेल रही है. कई क्षेत्रों में काम पूरी तरह ठप है, वहीं जहां वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) के जरिए काम मैनेज हो सकता है उन कंपनियों ने अपने इंप्लॉइज को घर से काम करने को कहा है. वर्क फ्रॉम होम सुनकर ऐसा लगता है कि बड़े आराम से घर पर बैठे-बैठे काम किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग न की जाए तो घर से काम करना काफी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में आपका आउटपुट प्रभावित हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि वर्क फ्रॉम होम करते हुए हर चीज बेहतर तरीके से मैनेज की जाए ताकि घर और ऑफिस के काम दोनों में तालमेल बैठाया जा सके और प्रॉडक्टिविटी प्रभावित न हो. इसमें कुछ टिप्स आपके काम आ सकते हैं…

वर्क फ्रॉम होम करते वक्त टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी है ताकि आप अपने काम के साथ-साथ खुद को और अपनी फैमिली को भी वक्त दे पाएं. ऑफिस का एक फिक्स शिड्यूल होता है, इसी तरह वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एक प्रॉपर शिड्यूल बनाएं. नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा. ऑफिस वर्क, घर के काम को मैनेज करने के लिए प्लानिंग करनी होगी. घर से काम करते हुए भी काम के घंटे सेट कर लेने चाहिए.

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से काम कर रहे हैं, हमेशा काम की एक अलग जगह बनाएं यानी एक वर्कस्पेस सेट करें. इससे किसी भी तरह की रुकावट या ध्यान भटकने जैसी दिक्कत नहीं आएगी. वर्कस्पेस में काम के लिहाज से जरूरी हर चीज का इंतजाम होना चाहिए, जैसे लैपटॉप/कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट, इंटरनेट कनेक्शन, ऑफिस इक्विपमेंट, फाइल्स या डायरी, पेन आदि.

वर्क फ्रॉम होम में अपने कलीग्स या बॉस से प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें ताकि कोई भी काम से जुड़ी डिटेल एक दूसरे तक पहुंचती रहे. नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि आपके या आपके द्वारा दूसरे को भेजगी गई कोई सूचना छूट जाए. जैसे महत्वपूर्ण ईमेल्स का घंटों तक अनरीड रह जाना.

हो सकता है कि आप घर से परंपरागत तरीके से आॅफिस वर्क न कर पाएं जैसे सुबह 10 से लगातार शाम 6 बजे तक. ऐसे में बॉस, कलीग्स को बताएं कि आप कब से कब तक काम कर सकते हैं, कब ब्रेक पर होंगे, कब फिर से काम शुरू करेंगे और किस तरह वर्क फ्रॉम होम में सब मैनेज करते हुए काम के साथ समझौता नहीं होने देंगे.

वर्क फ्रॉम होम में पारिवारिक सदस्यों का सपोर्ट जरूरी है. इसलिए अपने परिवार को अपने कामकाजी घंटों के बारे में जानकारी जरूर दें और कब आप फ्री होंगे. खासकर बच्चों को इस बारे में जरूर बताएं, अगर वे इसे समझ सकते हैं तो. आपके पूरे दिन घर पर रहने से उन्हें लग सकता है कि आप फ्री हैं. परिवार को अपने काम को लेकर अपडेट रखेंगे तो काम में अवरोध पैदा होने की संभावना कम रहेगी.

वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें. कुछ देर उठकर चहलकदमी जरूर करें. फ्रेश फील करने के लिए परिवार के सदस्यों से दो पल बात कर सकते हैं, बच्चों के साथ 4-5 मिनट वक्त बिता सकते हैं, चाय-कॉफी बनाकर पी सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं आदि.

