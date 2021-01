Co-WIN ऐप: कोरोना वैक्सीन के लिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, कौन से दस्तावेज जरूरी

Co-WIN app registration, documents: भारत में दो कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक टीकाकरण के पहले चरण के लिए वैक्सीन को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, जिसमें फ्रंटलाइन कर्मी के बाद 50 साल से ऊपर के लोग शामिल होंगे. टीकाकरण की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐप्लीकेशन बनाया है, जिसका नाम Co-WIN है.

अभी ऐप को उपलब्ध नहीं कराया गया है. और अगर आपने गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड किया है, तो वह फर्जी है. आप ऐसे ऐप को डाउनलोड करने या अपना निजी डेटा उपलब्ध कराने से बचें.

Co-WIN प्लेटफॉर्म की मदद से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी. इसके साथ टीकाकरण का कार्यक्रम तय करना, उसके संबंध में एसएमएस भेजना और डोसेज के बारे में सूचना देना. इसके अलावा टीकाकरण के बाद किसी बुरे प्रभाव के बारे में सूचित करना और टीका लगने के बाद ई-सर्टिफिकेट जारी करना शामिल है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक बार लाइव होने के बाद Co-WIN ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन के तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इंडीविजुअल रजिस्ट्रेशन और बल्क अपलोड शामिल होगा. ऐसा मुमकिन है कि सरकार कैंप का आयोजन करे, जहां लोग जा सकते हैं और अधिकारी उन्हें वैक्सीन के लिए रजिस्टर करेंगे. इसके साथ सर्वे करने वालों और जिला प्रशासन की भी लाभार्थियों को रजिस्टर करने में मदद ली जाएगी.

लोगों को रजिस्टर करने के लिए एक फोटो आईडी को भी अपलोड करना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी है. इन दस्तेवाजों में से कोई भी मान्य होगा:

