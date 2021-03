Koo ऐप से अलग हुए चीनी निवेशक, Twitter के भारतीय अल्टरनेटिव में बेची हिस्सेदारी

चीनी निवेशक Shunwei Capital, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू (Koo) की पेरेंट कंपनी Bombinate Technologies में साल 2018 में 5 डॉलर का निवेश किया था, वह अब कंपनी से बाहर निकल गई है. कंपनी ने बयान में बताया कि मौजूदा निवेशकों के साथ कुछ व्यक्तियों ने Vokal और कू की पेरेंट कंपनी Bombinate टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में Shunwei कैपिटल की हिस्सेदारी खरीद ली है. बयान के मुताबिक, कई मशहूर भारतीय जिसमें क्रिकेटर जवगल श्रीनाथ, बुर माय शो के फाउंडर आशीष हेमरजानी, उड़ान के को-फाउंडर सुजीत कुमार, फ्लिपकार्ट सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति और Zerodha फाउंडर निखिल कामत ने चीनी कंपनी के शेयरों को बाय आउट करने के राउंड में भाग लिया है.

कू के सीईओ और को-फाउंडर अप्रेम्य राधाकृष्ण ने कहा कि जैसे पहले बताया गया था कि वे Shunwei टेक्नोलॉजीज के अच्छी तरह से अलग होने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा में रहे हैं. इसने 2.5 साल पहले हमारी कंपनी में निवेश किया था जब हम Vokal के लिए फंड की तलाश कर रहे थे और अब पेरेंट कंपनी Bombinate टेक्नोलॉजीज से पूरी तरह अलग हो गए हैं.

Shunwei Capital ने Bombinate टेक्नोलॉजीज में 9 फीसदी से थोड़ा ज्यादा निवेश किया था.

यह ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. यह एक वेबसाइट के तौर पर और iOS और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. आप यहां सार्वजनिक तौर पर अपने विचारों को पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे यूजर्स को फॉलो भी कर सकते हैं. एक फीड में दूसरे यूजर्स की पोस्ट दिखती हैं. यहां कैरेक्टर लिमिट 400 है. व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कू के लिए साइन अप कर सकता है. यूजर्स के पास अपने फेसबुक, LinkedIn, यूट्यूब और ट्विटर फीड को भी कू प्रोफाइल से लिंक करने का विकल्प मौजूद रहता है.

