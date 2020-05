Oppo के ग्रेटर नोएडा प्लांट में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव; काम रोका गया, 3000 कर्मचारियों की होगी जांच

Oppo COVID-19 cases in greater noida plant: चीनी मोबाइल हैंडसेट विनिर्माता Oppo ने रविवार को कहा कि उसने नोएडा स्थित अपनी फैक्टरी में काम रोक दिया है. कंपनी ने बताया कि जब तक उसके सभी 3,000 कर्मचारियों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच पूरी नहीं हो जाती, फैक्टरी में काम बंद रहेगा. कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति मिलने के बाद करीब 30 फीसदी कर्मचारियों के साथ शुक्रवार को परिचालन फिर से शुरू किया था. कंपनी ने कोरोना वायरस परीक्षण के लिए उन सभी कर्मचारियों के सैंपल भेजे हैं, जिन्हें काम में शामिल होना है. बता दें, ग्रेटर नोएडा स्थि​त ओप्पो मोबाइल कंपनी के 6 कर्मचारी कोविड19 पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके बाद से फैक्ट्री में कामकाज रोक दिया गया है. इस प्लांट में 8 मई को कामकाज शुरू हुआ था.

ओप्पो ने रविवार देर रात एक बयान में कहा, ‘‘अपने सभी कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने ग्रेटर नोएडा स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सभी तरह का परिचालन रोक दिया है और 3,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए कोविड-19 जांच शुरू की है, जिसके रिजल्ट की प्रतीक्षा है.’’ कंपनी ने कहा कि सिर्फ निगेटिव रिजल्ट वाले कर्मचारियों को ही फिर से काम करने की इजाजात दी जाएगी. ओप्पो ने अपने बयान में कहा है कि हम कंपनी परिसर और अपने कर्मचारियों को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सेफ्टी के उच्च मानक अपना रहे हैं.

Lockdown 4.0: देश में कोविड19 (COVID19) लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 को लेकर नियमों, उल्लंघनों व जुर्माने को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियां की जा सकेंगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन्स में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति रहेगी. निदेर्शों के अनुसार, कार्यालयों व वर्कप्लेसज पर सुरक्षा रहे, इसके लिए एंप्लॉयर्स अपने सभी इंप्लॉइज द्वारा मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया जाना सुनिश्चित करेंगे.

देश में कोरोनावायरस संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है. सोमवार को कोविड19 पॉजिटिव मामले 96,000 के पार चले गए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 18 मई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के मामले 96,169 हो चुके हैं. अब तक 3,029 लोगों की मौत हुई है, एक्टिव केस 56,316 हैं, जबकि 36,824 मरीज ठीक हो चुके हैं. बीते 24 घंटे की बात करें तो 5,242 नए कोविड19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. जबकि 157 लोगों की मौत हो गई है.

INPUT: PTI

