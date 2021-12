WhatsApp in 2021 : व्हॉट्सएप के लिए चुनौती भरा रहा ये साल, जानिए प्राइवेसी के मुद्दे पर घिरे मैसेजिंग ऐप ने शुरू किए कितने फीचर्स

प्राइवेसी पर उठे सवाल के बाद व्हॉट्सएप ने View once और Default Disappearing Mode जैसे फीचर शुरू किए जिसमें मल्टीपल ड्यूरेशन ऑपरेशन है.

मैसेंजर एप व्हॉट्सएप ( WhatsApp) इस साल कई मुश्किलों से घिरा रहा. बड़ी तादाद में इसके यूजर्स के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो जाने से लेकर अदालत में मुकदमले झेलने तक यह ऐप कई विवादों केंद्र में रहा. प्राइवेसी के मुद्दे पर यह लगातार घिरता रहा है. हालांकि इस दौरान इसने यूजर्स को प्राइवेसी और पारदर्शिता बनाए रखने की गारंटी देते हुए अपने फीचर्स और सर्विस में कुछ बदलाव भी किए. ऐप ने कुछ ऐसी सर्विस भी शुरू की, जिससे इसे सराहना भी मिली. कोविड-19 के खिलाफ व्हॉट्सएप की पहल कोविड-19 के चरम के दौरान कई राज्य सरकारों और केंद्र ने व्हॉट्सएप पर डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की, जहां यूजर्स इस संक्रमण से बचाव और इलाज के लिए रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते थे. यहां तक कि टीकाकरण के लिए अप्वाइंटमेंट भी बुक किए जा सकते थे. खुद केंद्र सरकार ने व्हॉट्सएप पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया. इस साल इससे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का फीचर भी जोड़ा गया. प्राइवेसी और यूजर्स अनुभव प्राइवेसी पर उठे सवाल के बाद व्हॉट्सएप ने View once और Default Disappearing Mode जैसे फीचर शुरू किए जिसमें मल्टीपल ड्यूरेशन ऑपरेशन है. इससे यूजर्स के पास अतिरिक्त प्राइवेसी हो गई .इसके अलावा यूजर्स की रिपोर्टिंग को इंडिविजुअल मैसेजिंग के जरिये भी संभव बनाया. व्हॉट्सएप का कहना है कि इसने डेस्कटॉप कॉलिंग, ज्वाइनबल ग्रुप कॉल, क्रॉस प्लेटफॉर्म माइग्रेशन, Archive 2.0, Media Web Editor और नए स्टेटस स्टीकर जैसे फीचर्स लॉन्च किए. व्हॉट्सएप पेमेंट अपडेट व्हॉट्सएप पेमेंट में कई अपडेट्स हुए जैसे, कई प्लेटफॉर्म पर पेमेंट शॉर्टकट शुरू की गई. एंड्रॉयड और आईओएस दोनों जगह यह उपलब्ध है. पे मोड में स्टीकर और कैशबैक फीचर लॉन्च किए गए. व्हॉट्सऐप का कैमरा आइकन से स्टोर और वेंडर पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है. कीमतों में बदलाव के बाद Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar और Apple TV+ में कौन है सबसे सस्ता, जानें पूरी डिटेल व्हॉट्सएप बिजनेस व्हॉट्सएप ने उबर के साथ गठबंधन किया है. भारत पेट्रोलियम ने व्हॉट्सएप पर ऊर्जा चैटबोट लॉन्च किया है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी व्हॉट्सऐप एपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च की है जिससे गैस बुकिंग, बुकिंग स्टेटस चेक और लॉयल्टी प्वाइंट्स अपडेट्स मिलते हैं.

