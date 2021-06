भारतवंशी सत्या नडेला की तरक्की, CEO के बाद अब Microsoft के चेयरमैन बने

माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प. ( Microsoft Corp.) के सीईओ सत्या नडेला अब इसके चेयरमैन होंगे. भारतीय मूल के नडेला मौजूदा चेयरमैन जॉन थॉमसन की जगह लेंगे. नडेला 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे. नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने LinkedIn, Nuance Communications and ZeniMax जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है. उनके नेतृत्व में कंपनी के कारोबार में काफी बढ़ोतरी हुई है.

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि मौजूदा चेयरमैन अब कंपनी के स्वतंत्र डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे. उन्होंने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स के चेयरमैन पद से हटने के बाद कमान संभाली थी. बिल गेट्स के बोर्ड से हटने के एक साल बाद ही कंपनी में शीर्ष स्तर पर यह बदलाव देखने को मिल रहा है. बिल गेट्स ने यह कह कर बोर्ड छोड़ा था कि वह अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परोपकार से जुड़े काम पर फोकस करेंगे. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी संस्थानों में से एक है.

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने कहा था कि उसने कंपनी की एक कर्मचारी के साथ बिल गेट्स के 20 साल पुराने रिलेशनशिप की पड़ताल की है. 2019 में कंपनी को बताया गया था कि बिल गेट्स ने उस कर्मचारी से रोमांटिक संबंध बनाने की कोशिश शुरू की थी. माइक्रोसॉफ्ट से जब यह पूछा गया था कि क्या उसने इसी वजह से गेट्स को बोर्ड छोड़ने के लिए कहा था. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंपनी ने हाल में ही प्रति शेयर 56 सेंट का तिमाही डिविडेंड देने का फैसला किया है.

BitCoin पर अल सल्वाडोर को बड़ा झटका, विश्व बैंक ने तकनीकी सहायता से किया इनकार

सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था. हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद साल 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इले​क्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली. इसके बाद वह कंप्यूटर साइंस में एमएस करने के लिए अमेरिका चले गए. फिर उन्होंने 1996 में शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया. 2014 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.