कोरोना संकट में BSNL का ग्राहकों को तोहफा, मौजूदा प्लान्स की वैलिडिटी बढ़ाई; मिलेगा 100 मिनटों का फ्री टॉकटाइम

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए अब 1 अप्रैल या उसके बाद खत्म होने वाली वैलिडिटी बढ़ा दी है. ये मुफ्त बेनेफिट्स उन सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, जो कोविड-19 की दूसरी लहर से परेशान हैं और वे आवाजाही पर प्रतिबंधों या दूसरी किसी मुश्किल जैसे साइक्लोन Tauktae की वजह से आगे रिचार्ज नहीं करा पाए थे. टेलिकॉम कंपनी ने बताया कि प्रभावित प्रीपेड सब्सक्राइबर्स को कॉल करने के लिए 100 मिनटों का मुफ्त टॉकटाइम बढ़ी हुई वैलिडिटी के साथ मिलेगा.

प्रभावित बीएसएनएल सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिडिटी अब 31 मई तक खत्म होगी, जिसकी मदद से वे इस संकट की स्थिति में इनकमिंग कॉल्स को ले सकेंगे. बीएसएनएल के चैयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने सब्सक्राइबर्स से अपना रिचार्ज ऑनलाइन कराने और रिटेल स्टोर्स पर निर्भर नहीं रहने की अपील की.

कंपनी ने एक बयान में यूजर्स से रिचार्ज के लिए MyBSNL मोबाइल ऐप, BSNL वेबासइट और दूसरी लोकप्रिय वॉलेट सेवाओं का इस्तेमाल करने को कहा है. कंपनी ने बताया कि ग्राहक MyBSNL ऐप पर रिचार्ज करके सीधे 4 फीसदी डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं.

पिछले महीने, BSNL ने अपने 398 रुपये के लोकप्रिय अनलिमिटेड प्लान स्पेशल टैरिफ वाउचर की वैलिडिटी बढ़ाई थी. अब सब्सक्राइबर्स पैकेज का फायदा 8 जुलाई तक उठा सकते हैं, जिसकी पहले आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी. इस स्पेशल टैरिफ प्लान के साथ, यूजर्स बिना किसी FUP सीमा के अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा, लाइसेंस के साथ सेवा वाले क्षेत्र में अनलिमिटेड वॉयस कॉल प्राप्त कर सकते हैं. पैकेज में 100 एसएमएस प्रति दिन भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है.

