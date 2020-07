BSNL ने दो नए वर्क फ्रॉम होम प्रीपेड प्लान्स को लिया लॉन्च, मिलेगा 70GB तक का डेटा बेनेफिट

सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) दो नए प्रीपेड वर्क फ्रॉम होम प्लान्स/ डाटा स्पेशल टेरिफ वाउचर लेकर आई है. इसके साथ कंपनी ग्राहकों के लिए एक नया प्रमोशनल फुल टॉकटाइम पैक भी लाई है. ये प्लान्स चैन्नई और तमिलनाडु क्षेत्र में रहने वाले ग्राहकों के लिए हैं. यह ऑफर कोरोना वायरस प्रकोप में घर से काम कर रहे लोगों की बड़ी संख्या की इंटनेट डिमांड को देखते हुए लाया गया है.

कंपनी के पहले रिचार्ज FRC108 को दोबारा पेश किया गया है जिसके साथ प्लान में अतिरिक्त वैलिडिटी दी गई है. घर से काम कर रहे लोगों के लिए दो नए स्पेशल टेरिफ वाउचर को 151 रुपये और 251 रुपये पर रखा गया है. दोनों प्लान्स में इंटरनेट डेटा को अलग रखा गया है लेकिन दोनों प्लान की वैलिडिटी एक समान 30 दिनों की है.

151 रुपये के प्लान में कंपनी 40GB का इंटरनेट डेटा ऑफर करेगी जिसे लोग अपनी नौकरी करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी तरफ, 251 रुपये में 30 दिन की समान वैलिडिटी के साथ कुल 70GB का डेटा मिलेगा.

जो यूजर्स वॉयस कॉल या मैसेज की सुविधा लेना चाहते हैं, उन्हें अपने फोन नंबर पर अलग से प्लान का रिचार्ज कराना होगा. नए स्पेशल टैरिफ वाउचर और प्रमोशनल फर्स्ट रिचार्ज कूपन के बारे में एलान तमिलनाडु में कंपनी के अधिकारियों ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर किया था. केवल इंटरनेट वाले इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए ग्राहकों को सीधे एक मैसेज भेजना होगा- “STV DATA151” या “STV DATA251” को 123 पर भेजें. ये नए वाउचर्स कंपनी के पारंपरिक बूथ पर उपलब्ध हैं जिनमें CTOPUP, वेब पोर्ट्ल्स और सेल्फ केयर एक्टिवेशन शामिल हैं.

कंपनी ने 60 रुपये का एक फुल टॉकटाइम प्लान भी लॉन्च किया है. प्लान में ग्राहकों को फुल टॉकटाइम मिलेगा. हाालंकि, इसके अलावा प्लान में कोई दूसरा फीचर उपलब्ध नहीं है. हालांकि, यह ऑफर सीमित अवधि के लिए है और 6 अगस्त को खत्म होगा.

