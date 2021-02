BSNL ने यूजर्स को दिया शानदार तोहफा, 129 रु में अनलिमिटेड मनोरंजन; देखिये बेहिसाब फिल्में

BSNL Cinema Plus: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार नगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने उपभोक्ताओं के लिए BSNL Cinema Plus सर्विस लांच की है. कोरोना महामारी के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन तेजी से बढ़ा है क्योंकि सिनेमा हॉल अभी भी पहले की तरह फिल्में नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए लोग फिल्में देख रहे हैं. इसे देखते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी इस सर्विस के जरिए यूजर्स को बेहतर मनोरंजन कंटेट उपलब्ध कराएगा. बता दें कि एयरटेल (Airtel), जियो (Jio) और वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) जैसी टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही अपने यूजर्स को यह सुविधा उपलब्ध करा रही है.

BSNL सिनेमा सर्विस के जरिए महज 129 रुपये यूजर्स को चुकाने हैं. इसके तहत यूजर्स को सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से SonyLIV और Voot Select समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद फिल्में या सीरीज देख सकते हैं.

बीएसएनएल ने अपनी खास सिनेमा प्लस वाले सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज 199 रुपये प्रति महीना रखा है. हालांकि शुरुआत में इसे 129 रुपये प्रति महीने की दर से यूजर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है. यह चार्ज शुरुआती तीन महीने के लिए है, इसके बाद यूजर्स को 199 रुपये प्रति महीने की दर से यह सुविधा मिलेगी. कंपनी के दावे के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर 300 से अधिक टीवी चैनल्स और 8 हजार फिल्में मिलेंगी.

बीएसएनएल ने यूजर्स को यह सुविधा देने के लिए YuppTV के साथ साझेदारी किया है. इस साझेदारी के तहत यूजर्स को SonyLiv, Voot, ZEE5 और YuppTV का एक्सेस पा सकेंगे. यूजर्स YuppTV Scope के जरिए अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर मूवीज या सीरीज देख सकेंगे. यह सुविधा जियो, रिलायंस, एयरटेल पहले ही दे रही हैं. एयरटेल, जियो और रिलायंस के यूजर्स को कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है.

