Windows 11 के फर्जी अपडेट से सावधान! इन बातों का रखें ध्यान, वरना साइबर अपराधी उठा सकते हैं फायदा

Windows 11 आने के बाद, यूजर्स नए ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को लेकर बहुत उत्सुक हैं. वे जल्दी से जल्दी नए ओएस वर्जन का इस्तेमाल करना चाहते हैं. हालांकि, यह उनको जोखिम में भी डाल सकता है. साइबर अपराधी यूजर्स के बीच इस उत्सुकता का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने फर्जी Windows 11 इंस्टॉलर तैयार किए हैं, जिनमें मालवेयर मौजूद हैं. यह जानकारी साइबर सिक्योरिटी कंपनी Kaspersk ने दी है. इसके मुताबिक अनाधिकृत सूत्र से Windows 11 अपडेट को इंस्टॉल करने से यूजर्स फर्जी इंस्टॉलर का शिकार हो सकते हैं. इससे उनके कंप्यूटर में मालवेयर आ सकता है.

साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने बताया कि “Windows 11” अपडेट के साथ एक्स्ट्रा प्रोग्राम डालकर या मालवेयर पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें मौजूद फाइलों के नाम एक अपडेट की तरह ही दिखते हैं. एक ऐसी फाइल, जिसके बारे में Kaspersky ने जानकारी दी है- वह 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe है. इसके नाम की वजह से 1.75 GB की यह फाइल सही लगती है, हालांकि, इसका ज्यादातर स्पेस एक DLL फाइल है, जिसमें बेकार की जानकारी मौजूद है. इस फाइल को रन करने से इंस्टॉलर रन करना शुरू हो जाएगा और यह इंस्टॉलर Windows पर केवल एक आम इंस्टॉलेशन विजार्ड की तरह दिखता है.

एक दूसरा इंस्टॉलर भी है. इसमें लाइसेंस अग्रीमेंट भी दिया गया है, जिसमें जिक्र है कि अगर यूजर्स सहमति देते हैं, तो कुछ स्पॉनसर्ड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे. अगर यूजर्स अग्रीमेंट को मंजूर करते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर में कुछ मालवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे. इससे उनके कंप्यूटर की प्राइवेसी और सुरक्षा का उल्लंघन होगा.

Kaspersky ने फर्जी Windows 11 इंस्टॉलर से जुड़ी कई ऐसी कोशिशों को पकड़ा है और इसमें से ज्यादातर में दूसरे प्रोग्राम डाउनलोड और रन होते हैं.

