अगर आप आने वाले दिनों में स्मार्टफोन्स खरीदने की सोच रहे हैं, और आपका बजट काफी कम है. तो भी आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं बात नहीं है. बाजार में कई ऐसे ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिसमें आप काफी कम कीमत में अच्छा फोन खरीद सकते हैं. बाजार में ऐसे कई किफायती स्मार्टफोन्स मौजूद हैं. इन स्मार्टफोन्स में कम कीमत के साथ बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं 5,000 रुपये से कीमत के उन स्मार्टफोन्स के बारे में जिनमें आपको लेटेस्ट फीचर्स भी मिलेंगे.

बाजार में इस स्मार्टफोन की कीमत 4,999 रुपये है. इसमें 5.45 इंच का डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर और 2GB रैम और 16GB का इंटनरल स्टोरेज मौजूद है. फोन के बैक में 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा दिया गया है. इसके साथ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. यह फोन एंड्रॉयड ओरियो के साथ ZenUI पर रन कर रहा है. फोन में 3000mAh की बैटरी है. यह एक डुअल सिम डिवाइस है. उसमें एक माइक्रो-SD कार्ड स्लॉट है जिससे 256GB तक मेमोरी तक बढ़ाई जा सकती है.

itel के इस फोन की कीमत 4,999 रुपये है. इस फोन में AI डुअल कैमरा और एचडी फुल स्क्रीन दी गई है. फोन में डुअल सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद हैं जिसमें मल्टीफन्शन फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलोक शामिल है. इसके अलावा 5.45 इंच की 13.84 सेंटीमीटर HD+ IPS फुल स्क्रीन, डुअल 4G VoLTE, लेटेस्ट एंड्रॉयड पाई 9 ओएस और 1.6GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 2GB रैम और 32GB स्टोरेज उपलब्ध कराई गई है. इस स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है.

नोकिया के इस फोन की कीमत 4,999 रुपये है. इस फोन में 4.5 इंच का डिस्प्ले 480 x 854 रेजोल्यूशन के साथ है. फोन में 1.1GHz का क्वॉड-कोर मीडियाटेक प्रोसेसर है. इसके अलावा फोन में 1GB की रैम और 8GB स्टोरेज दिया गया है. माइक्रो SD कार्ड से मेमोरी को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में VoLTE की कनेक्टिविटी है.

फोन की कीमत 4,749 रुपये है. Xiaomi के यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड v8.1 (Oreo) ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है. फोन में क्वॉड कोर, 1.4 GHz, Cortex A53 प्रोसेसर है. यह क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 425 MSM8917 के साथ काम करता है. स्मार्टफोन में 1GB की रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है. फोन में IPS LCD डिस्प्ले है और इसका वजन 137 ग्राम है. स्क्रीन का रेज्योलूशन 720 x 1280 पिक्सल का है. कैमरा की बात करें तो, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है. इसके अलावा 3000 mAh बैटरी मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, Volte मौजूद है.

यह फोन 3,899 रुपये में मिल रहा है. इस फोन में 5 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले और 480 x 854 का रेजोल्यूशन है. फोन में 1GB की रैम और Spreadtrum SC9832E प्रोसेसर दिया गया है. फोन Android Pie पर रन करता है और 2500mAh की बैटरी दी गई है. Lava Z41 में 5MP का रियर कैमरा और 2MP का सेल्फी कैमरा है.

(Story: सुधीर चौधरी)

