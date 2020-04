वर्क फ्रॉम होम के लिए ये हैं बेहतरीन लैपटॉप, 40,000 से कम कीमत में बाजार में मौजूद

देशभर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान अधिकतर सरकारी और निजी कर्मचारी अपने दफ्तर का काम घर से कर रहे हैं. ऐसे में घर से कम करने के लिए एक अच्छे लैपटॉप का होना जरूरी है. भारतीय बाजार में कई बड़ी कंपनियां अलग-अलग प्राइस सेगमेंट के लैपटॉप उपलब्ध कराती हैं. आइए जानते हैं, वर्क फ्रॉम के लिए कुछ ऐसे लैपटॉप के बारे में जिन्हें आप 40,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं.

कीमत: 17,990 रुपये

बेहद कम कीमत में आने वाले इस लैपटॉप का वजन 1.47 किलोग्राम है जो इसे सफर और रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाता है. इसमें 14 इंच का LED डिस्प्ले 1,366 x 768 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ दिया गया है. इसके अलावा इसमें डुअल कोर AMD A4 प्रोसेसर 4GB की रैम के साथ है और Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. पोट्स की बात करें, तो 2 x USB 3.1, USB 2.0, HDMI, कार्ड रीडर के साथ एचडी वेबकैम और डुअल स्पीकर्स मौजूद हैं.

कीमत: 21,990 रुपये

VivoBook 15 में 15.6 इंच की स्क्रीन 1,920 x 1,080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. 1.7 किलोग्राम वजन के साथ इसमें ट्रैकपैड के साथ सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है. यह क्वॉड-कोर AMD A10 प्रोसेसर के साथ काम करता है. इस लैपटॉप में 4GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है. इसके अलावा 2.5 इंच का SATA स्लोट स्टोरेज को बढ़ाने के लिए दिया गया है. पोर्ट्स में 2 x USB 2.0, USB Type-C, HDMI, USB 3.0 और एक कार्ड रीडर शामिल है.

कीमत: 33,890 रुपये

इस लैपटॉप में 10वीं जेनरेशन का इंटल कोर i3 प्रोसेसर मौजूद है. इसके अलावा लैपटॉप में 4GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है. इसके अलावा 14 इंच का फुल एचडी एंटी ग्लेयर स्क्रीन है. इस लैपटॉप का वजन 1.42 किलो है और पोर्ट्स में 2 x USB 3.1 ports, USB 2.0 port, USB Type-C, HDMI और एक माइक्रो एसडी कार्ड शामिल है. लैपटॉप एक्सप्रेस चार्ज के साथ आता है, जो 20 मिनट में 35 फीसदी तक की बैटरी देता है.

कीमत: 29,990 रुपये

अगर आपका काम में एडिटिंग और रिसोर्स इंटेनसिव ऐप्लीकेशन्स शामिल नहीं हैं, तो HP का यह लैपटॉप आपके लिए बेस्ट डिवाइस है. इतनी कीमत में यह किसी दूसरे एंट्री लेवल विन्डोज लैपटॉप से काफी बेहतर है क्योंकि यह गूगल के क्रॉम ओएस पर रन करता है.

Chromebook x360 12b में 12 इंच का IPS LCD डिस्प्ले के साथ 1366 x 912 का स्क्रीन रेजोल्यूशन मौजूद है. इसमें Intel Celeron डुअल कोर प्रोसेसर 4GB रैम के साथ दिया गया है. लैपटॉप में 64GB का eMMC स्टोरेज ऑनबोर्ड है लेकिन माइक्रो एसडी कार्ड स्लोट की वजह से बढ़ाया जा सकता है.

कीमत: 39,955 रुपये

यह 14 इंच का टचस्क्रीन लैपटॉप है जिसमें AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ 4GB रैम और 256GB का स्टोरेज मौजूद है. इसका वजन 1.65 किलोग्राम है और यह विन्डोज 10 के साथ आता है. स्पेसिफिकेशन्स में 2 x USB 3.0 ports, USB Type-C, HDMI port के साथ कार्ड रीडर मौजूद है.

