2019: बाजार में इन गैजेट्स ने की धमाकेदार एंट्री, कंज्यूमर की लाइफ हुई आसान

साल 2019 समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इस साल स्मार्टफोन्स के अलावा कई ऐसे गैजेट्स भारतीय बाजार में लॉन्च हुए, जिनकी खूब चर्चा रही. इन गैजेट्स ने यूजर्स के रोजमर्रा की लाइफ पर काफी असर डाला. बात चाहें वीयरेबल गैजेट्स की हो या स्पीकर्स समेत एआई डिवाइसेस की. रह सेगमेंट में कुछ न कुछ खास रहा. आइए जानते हैं 2019 में भारतीय बाजार में आए कुछ ऐसे ही चुनिंदा गैजेट्स के बारे में…

2019 में Amazon ने Echo Show की अपनी रेंज बाजार में उतारी जिसमें Echo Show 5 शामिल है. इसकी कीमत 8,999 रुपये है. इसमें 5.5 इंच की 960×480 पिक्सल स्क्रीन के साथ 1 मेगापिक्सल का कैमरा और एक सिंगल फुल-रेंज 1.65 इंच स्पीकर दिया गया है. इसकी खासियत इसमें मौजूद Amazon के वॉयस असिस्टेंट Alexa है, जिससे वॉयस कमांड से स्क्रीन पर विजुअल चलते हैं. यह एक किफायती ऑप्शन है.

अगर आप अपने टीवी की साउंड को बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एक होम थियेटर सिस्टम खरीदने की जगह या पैसे नहीं है, तो सोनी का यह साउंडबार बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें आपको एक बड़ा वोल्यूम बूस्ट, ज्यादा साउंड और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलेगा. हालांकि, इसकी कीमत 62,990 रुपये है जो इसे महंगा बनाती है, लेकिन यह होम थियटेर सिस्टम से भी बेहतर अनुभव देता है. इसमें कुछ एडिशनल कनेक्टिविटी फीचर्स भी मौजूद हैं जिनमें Spotify Connect और Chromecast audio शामिल है.

इसमें 5,000 ऑडियो ट्रैक पहले से मौजूद मिलेंगे जो पुराने गानों को सुनना पसंद करने वाले लोगों को बेहतरीन अनुभव देंगे. वाईफाई कनेक्टिविटी से आप इसमें पोडकास्ट भी सुन सकते हैं. 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिये यह अच्छा ऑप्शन है. प्री-लोडिड म्यूजिक और पोडकास्ट के अलावा इसमें ब्लूटूथ, USB का भी सपोर्ट है, जो इसे कई चीजों के लिये अच्छा होम स्पीकर ऑप्शन बनाता है. इसका रेट्रो-लुक और आसानी से इस्तेमाल किये जा सकने वाले फिजिकल बटन बेहतरीन हैं.

बाजार में कई वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर्स और कई स्मार्ट स्पीकर्स मौजूद हैं. सोनी का यह गैजेट इन दोनों का इन दोनों का एक बेहतरीन तालमेल है. इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आपको स्मार्ट स्पीकर वाले फीचर्स भी मिलेंगे. इसमें वाईफाई के साथ अमेजन के Alexa वॉयस असिस्टेंट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और यह Spotify Connect को भी सपोर्ट करता है. इसकी कीमत 19,990 रुपये है और यह डस्ट और वाटर रसिस्टेंट है.

स्मार्टवॉच के बाजार में इस साल Apple ने भी नई सीरीज बाजार में उतारी. भारतीय बाजार में Apple Watch Series 5 की कीमत 40,900 रुपये है जो 40mm वाले वेरिएंट के लिये है. 44mm वाला वेरिएंट 43,900 रुपये में मौजूद है. इसमें GPS और GPS प्लस सपोर्ट मौजूद हैं. यह watchOS 6 पर रन करती है और इसमें रेटिना LTPO OLED डिस्पले मौजूद है. इसमें 324×394 पिक्सल (40mm) और 386×448 पिक्सल (44mm) का डिस्प्ले है. इसको एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे की बैटरी रहती है.

इसके 46mm वाले वेरिएंट में 1.3 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले 360×360 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. इस स्मार्टवॉच के 42mm वेरिएंट में 1.2 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले 360×360 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ दिया गया है. इस स्मार्टवॉच में कनेक्टिविटी के लिये ई सिम दी गई है जो भारत में रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ काम करती है. इसके 42mm वाले वर्जन की कीमत 28,490 रुपये और 46mm 30,990 रुपये में मिल रहा है.

Amazon ने इस साल Echo Flex भी लॉन्च किया जो एक प्लग-इन स्मार्ट स्पीकर है. इसकी कीमत 2,999 रुपये है. इसमें बिल्ट-इन USB टाइप A पोर्ट है जो केवल एक आउटलेट के इस्तेमाल से आपके फोन या दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है. दूसरे Echo डिवाइसेज की तरह यूजर्स Echo Flex को ज्यादा ऑडियो आउटपुट के लिये स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसके लिये ब्लूटूथ और 3.5 mm की ऑडियो केबल दी गई है.

Oppo अगले एक साल के अंदर भारत में बनाएगी 10 करोड़ स्मार्टफोन, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रॉडक्ट लाने की है तैयारी

इस साल Xiaomi ने अपना नया फिटनेस बैंड 3i भारत में लॉन्च किया. इस नए बैंड में AMOLED टच डिस्प्ले, 5ATM वाटरप्रूफ रसिस्टेंस, 20 दिन तक की बैटरी लाइफ, कॉल और नोटिफिकेशन अलर्ट, स्टेप ओर कैलरी ट्रैक करने के फीचर्स दिये गये हैं. इसमें हर्ट रेट मॉनिटरिंग का भी फीचर दिया गया है. Mi Smart Band 3i की कीमत 1,299 रुपये है और यह एक सिंगल ब्लैक कलर ऑप्शन में मिल रहा है.

Xiaomi ने Mi Band 3i के अलावा अपना एक और फिटनेस Mi Smart Band 4 भी इसी साल लॉन्च किया. इसमें AMOLED डिस्प्ले के साथ सिंगल चार्ज पर 20 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है. इसमें 24×7 हर्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग हो पाएगी. भारतीय बाजार में इसकी कीमत 2,299 रुपये है.

सैमसंग ने भी इस साल अपने फिटनेस बैंड Samsung Galaxy Fit और Galaxy Fit e लॉन्च किये. Galaxy Fit फिटनेस की कीमत 9,990 रुपये है और यह बैंड ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में मौजूद है. जबकि, Galaxy Fit e की कीमत 2,590 रुपये है और यह ब्लैक, व्हाइट और येलो कलर वेरिएंट में मौजूद है. इनमें 0.95 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह आपके चलने, दौड़ने के साथ हर्ट रेट को मॉनिटर करता है. हर्ट रेट के बढ़ने पर यह अलर्ट भी भेजते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.