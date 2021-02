Best 5g Smartphones in India 2021: भारत के बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स, 19,999 रु से शुरू है कीमत

Best 5g Smartphones in India 2021: इस साल भारत में बहुत से स्मार्टफोन्स ब्रांड के 5G डिवाइस लॉन्च करने की उम्मीद है. स्मार्टफोन्स जैसे OnePlus 9, Realme Narzo 30, Samsung Galaxy A52 5G सपोर्ट के साथ आने की संभावना है. जहां ये फोन्स भारतीय बाजार में आने वाले हैं, अभी भी आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनकी कीमत 20,000 रु से 80,000 रु के बीच है. आइए भारत में उपलब्ध बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं जो पावरफुल हार्डवेयर, अच्छे कैमरे और बड़ी बैटरी के साथ आते हैं.

Realme X7 में 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल के साथ है. फोन में मीडिया टेक Dimensity 800U 5G SoC प्रोसेसर मौजूद है. फोन में 8GB तक की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया गया है. स्मार्टफोन में 4,310mAh की बैटरी मौजूद है, जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेंसर और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है. फ्रंट पर सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल कै कैमरा दिया गया है.

Mi 10i में Qualcomm Snapdragon 750G 5जी चिपसेट है. यह चिपसेट 120 एफपीएस तक की गेमिंग को सपोर्ट करती है. इसमें 3.5 mm जैक सपोर्ट के साथ ड्युअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं. फोन में 360 डिग्री एंबियंट लाइट सेंसर मिलता है. 120Hz AdaptiveSync के साथ 6.67 इंच 2.5D DotDisplay, 2400 x 1080 FHD+ रिजॉल्यूशन के साथ है. फ्रंट व बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है. 33W फास्ट चार्जिंग के साथ 4820 mAh बैटरी, जो केवल 58 मिनट में 100 फीसदी चार्ज हो जाती है. रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है. इनमें से एक 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा है. 8 MP अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP मैक्रो व 2 MP डेप्थ सेंसर दिए गए हैं. फोन के फ्रंट में 16 एमपी पंच होल कैमरा है.

फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 765G SoC प्रोसेसर है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से नहीं बढ़ाया जा सकता. फोन में 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 के अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. स्मार्टफोन में 4,115mAh की बैटरी है जो Warp Charge 30T फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. OnePlus Nord में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. फ्रंट पर डुअल सेल्फी फ्रंट कैमरा है. इसमें 32 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है.

फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.5 इंच 1080p AMOLED डिस्प्ले है. डिस्प्ले पर लेफ्ट साइड में सेल्फी कैमरा के लिए पंच होल है. इसमें Octa-core MediaTek Dimensity 1000+ प्रोसेसर मौजूद है. 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली 4350mAh बैटरी है. Android 11 बेस्ड ColorOS 11.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है. रियर में 4 कैमरा सेटअप है. जिनमें 64MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा, 2MP मैक्रो कैमरा और 2MP का मोनो कैमरा शामिल हैं. 32MP पंच होल सेल्फी कैमरा है.

फोन में 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लुड AMOLED डिस्प्ले है. फोन में स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर और Adreno 650 GPU है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है. OnePlus 8T में 4,500mAh की बैटरी है जो 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर , 16 मेगापिक्सल का सेंसर, 5 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है. फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

iPhone 12 OLED डिस्प्ले के साथ आता है और iPhone 12 सीरीज 5G को सपोर्ट करती है. सभी स्मार्टफोन्स में iOS 14 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इसके साथ A14 Bionic SoC प्रोसेसर मौजूद है. iPhone 12 में दो 12 मेगापिक्सल के वाइड एंगल सेंसर मौजूद हैं. एप्पल ने आईफोन में नई MagSafe वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड भी दिया है. यह 15W तक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

Samsung Galaxy S21 में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें 6.2 इंच का फ्लैट फुल एचडी प्लस डायनेमिक AMOLED 2X इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है. Galaxy S21 में ऑक्टा-कोर Exynos 2100 SoC प्रोसेसर रहेगा. फोन में 8GB की रैम है. इसमें 128GB या 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा. स्मार्टफोन में 4,000mAh की बैटरी है. Samsung Galaxy S21 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 12 मेगापिक्सल का सेंसर, 12 मेगापिक्सल का दूसरा कैमपा और 64 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है. फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

