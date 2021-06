Battlegrounds Mobile पर भारतीय यूजर्स का डेटा चीन भेजने का इल्जाम, आरोप सही निकला तो हो सकती है कार्रवाई

Battlegrounds Mobile India: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ओपन बीटा वर्जन लॉन्च होने के बाद अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गेम यूजर्स का डेटा चीन भेज रही है. जब गेम का एलान हुआ था, तो डेवलपर्स ने यह भरोसा दिया था कि उसके सर्वर सिंगापुर और भारत में होंगे, लेकिन गेम की प्राइवेसी पॉलिसी में कहा गया है कि वह कानूनी जरूरतों के मुताबिक या गेम को ऑपरेट करने के लिए कुछ यूजर डेटा को दूसरे देशों में भेज सकते हैं. अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गेम चीन, मॉस्को, अमेरिका और हॉन्ग कॉन्ग में मौजूद सर्वर को डेटा भेज और उनसे प्राप्त कर रही है.

IGN इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया APK ने बाहरी सर्वर को डेटा भेजा और प्राप्त किया है, जिनमें चीन में मौजूद सर्वर भी शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डेवलपर्स के भारतीय अथॉरिटीज को यह आश्वासन देने के बावजूद है कि गेम के चीन के साथ सभी संबंधों को खत्म किया जाएगा. गेम के सर्वर बीजिंग में आधारित चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन्स के सर्वर को डेटा भेज रहे हैं. इसके अलावा हॉन्ग-कॉन्ग में स्थित Proxima Beta और मुंबई, मॉस्को और अमेरिका में Microsoft Azure के सर्वर को डेटा भेजा जा रहा है.

अगर ये रिपोर्ट्स सही पाई जाती हैं, तो भारत में गेम पर पाबंदी लगाई जा सकती है. यह गेम पबजी मोबाइल का खास वर्जन है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल चीन से जुड़े 200 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद उसकी जगह लाया गया था. भारत अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता में रहा है. उसे डर है कि चीन अपने ऐप्स के डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है. पॉपुलर वीडियो गेम PUBG मोबाइल के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी पाबंदी लगाई गई थी.

इन रिपोर्ट्स के आने के बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये खबरें सच साबित हुईं, तो सरकार डेवलपर्स के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकती है.

